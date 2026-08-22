کشف بیش از یک تن مواد مخدر در طرح آرامش در شهر در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه‌ ئی، در تشریح دستاوردهای چهار روزه این طرح اظهار داشت: مرحله بیست‌ونهم طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده از لوث وجود قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر در نقاط مختلف استان به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان این عملیات ضربتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شدند ضمن کشف یک تن و ۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۸۱ قاچاقچی و ۶۱۱ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر و همچنین در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، ۸۷۱ معتاد متجاهر شناسایی، جمع‌آوری و برای سیر مراحل درمان به مراکز بازپروری معرفی شدند.

وی افزود: در این اجرای این طرح ۶۳ دستگاه خودرو و ۳ دستگاه موتورسیکلت متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد.

سردار موقوفه‌ئی، در بخش دیگری از گزارش خود به اجرای طرح سه روزه برخورد با رانندگی پرخطر در حوزه درون‌شهری کرمان اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۱۵۳ دستگاه خودروی متخلف که اقدام به رفتارهای پرخطر می‌کردند، شناسایی و به مدت ۷۲ ساعت روانه پارکینگ شدند. همچنین ۷۱ دستگاه خودرو دیگر نیز به دلیل تخلفات مرتبط، به‌صورت موقت (یک‌ساعته) متوقف شدند.

وی با اشاره به اعمال قانون ۱۳ هزار و ۱۸۵ مورد تخلف رانندگی در این بازه زمانی، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون، ۱۵ جلد گواهینامه رانندگانی که حد نصاب نمره منفی را دریافت کرده بودند، ضبط شد.

فرمانده انتظامی کرمان با اشاره به کسب رتبه دوم این استان در کاهش جان‌باختگان تصادفات درون‌ شهری در دو ماهه ابتدایی سال جاری، تصریح کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت روانی مردم را مختل کند، به‌ طور قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و این طرح‌های عملیاتی با جدیت تا رسیدن به امنیت مطلوب ادامه خواهد داشت.