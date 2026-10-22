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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ملک اولادی به مدال ۱۰۰ متر قورباغه نرسید

ملک اولادی به مدال ۱۰۰ متر قورباغه نرسید

شناگر کشورمان در فینال ۱۰۰ متر قورباغه مسابقات پاراشنا به پنجمی بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۸ به آب زد.

ملک اولادی با ۷ شناگر از کشورهای دیگر رقابت کرد و با زمان ۱.۲۴.۱۰ در رده پنجم قرار گرفت

کد مطلب 6986305

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