ملک اولادی به مدال ۱۰۰ متر قورباغه نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۸ به آب زد.



ملک اولادی با ۷ شناگر از کشورهای دیگر رقابت کرد و با زمان ۱.۲۴.۱۰ در رده پنجم قرار گرفت