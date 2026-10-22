ملک اولادی به مدال ۱۰۰ متر قورباغه نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۸ به آب زد.
ملک اولادی با ۷ شناگر از کشورهای دیگر رقابت کرد و با زمان ۱.۲۴.۱۰ در رده پنجم قرار گرفت
شناگر کشورمان در فینال ۱۰۰ متر قورباغه مسابقات پاراشنا به پنجمی بسنده کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ ابوالفضل ملک اولادی نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB۸ به آب زد.
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