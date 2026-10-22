به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک سارق سابقه‌دار و کشف ۶۰ دستگاه انواع دریل و سنگ‌فرز مرتبط با سرقت از اماکن و کارگاه‌ها در ورامین خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن و کارگاه‌ها، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ شهید بهشتی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ورامین ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، وی را دستگیر کردند.

علی‌بخشی با اشاره به بازرسی از محل اختفای متهم بیان کرد: در جریان این بازرسی، ۶۰ دستگاه انواع دریل و سنگ‌فرز که از محل سرقت به دست آمده بود، کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی ورامین در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، در حفظ اموال خود دقت بیشتری داشته باشند و هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.