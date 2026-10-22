پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خاندان محترم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی
درگذشت بزرگ خاندان و پدر گرامی شهید والامقام امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.
این مصیبت را به خاندان موسوی، خانواده محترم و متعلقان آن شهید عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بیتردید، یاد و نام شهیدان والامقام، فداکاریهای آنان و خانوادههای مکرمشان همواره در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود. از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و همنشینی با جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و شفاعت شهدای گرانقدرمان مسئلت مینمایم و برای همه داغدیدگان، آرامش قلب و شکیبایی آرزومندم.
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