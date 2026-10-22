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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی

پیام تسلیت وزیر دفاع در پی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی

وزیر دفاع در پیامی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در پیامی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خاندان محترم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی

درگذشت بزرگ خاندان و پدر گرامی شهید والامقام امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

این مصیبت را به خاندان موسوی، خانواده محترم و متعلقان آن شهید عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، یاد و نام شهیدان والامقام، فداکاری‌های آنان و خانواده‌های مکرمشان همواره در حافظه تاریخی ملت قدرشناس ایران ماندگار خواهد بود. از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و شفاعت شهدای گرانقدرمان مسئلت می‌نمایم و برای همه داغ‌دیدگان، آرامش قلب و شکیبایی آرزومندم.

کد مطلب 6986394
هادی رضایی

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