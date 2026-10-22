به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی فرهادی، در دومین روز گردهمایی رؤسای ادارات اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌وپرورش کشور در اردوگاه شهید باهنر، با اشاره به جایگاه اطلاع‌رسانی در تقویت اعتماد عمومی، آگاهی مردم از خدمات و اقدامات نظام حکمرانی را حقی برای شهروندان دانست و اظهار کرد: همان‌طور که مردم حق دارند از عملکرد دستگاه‌های کشور مطلع باشند، نظام حکمرانی نیز باید بتواند اقدامات، خدمات و تلاش‌های خود را به‌درستی برای مردم تبیین کند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی دقیق درباره عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی مردم و تقویت پشتوانه اجتماعی نظام حکمرانی کمک کند.

فرهادی با اشاره به عملکرد دستگاه اجرایی کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: بخش اجرایی کشور، به‌ویژه قوه مجریه، در شرایط جنگی نیز به فعالیت خود ادامه داد و دستگاه‌ها از انجام وظایفشان عقب ننشستند؛ ازاین‌رو، لازم است تلاش‌ها و عملکرد مجموعه دولت به‌درستی برای مردم روایت شود.

وی تأکید کرد: معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید از اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده در آموزش‌وپرورش مطلع باشند؛ در غیر این صورت، بخشی از واقعیت‌های عملکرد این مجموعه از دید جامعه پنهان می‌ماند.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر این‌که روابط عمومی‌ها باید فراتر از انعکاس خبرهای رسمی عمل کنند، اظهار کرد: انتشار خبر بازدید یک مدیر از مدرسه، به‌تنهایی لزوماً نمی‌تواند با مخاطب ارتباط مؤثری برقرار کند؛ آنچه اهمیت دارد، یافتن روایت‌هایی است که برای مردم معنا، امید و احساس ارتباط ایجاد کند.

فرهادی با اشاره به ظرفیت گسترده مدارس برای تولید روایت‌های انسانی و اثرگذار، بر ضرورت حضور فعال روابط عمومی‌ها در کنار معلمان، مدیران مدارس، دانش‌آموزان و انجمن‌های اولیا و مربیان تأکید کرد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از ارتباط خودجوش دانش‌آموزان با مسئولان، از جمله درخواست یک دانش‌آموز برای در آغوش گرفتن رئیس‌جمهور، این لحظه‌ها را روایت‌هایی دانست که می‌توانند بازتاب‌دهنده احساسات و تجربه‌های واقعی مردم باشند.

فرهادی تأکید کرد که روابط عمومی‌ها باید با خلاقیت و شناخت مخاطب، واقعیت‌ها را به شکلی مؤثر و قابل‌درک منتقل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با توصیف روابط عمومی به‌عنوان حوزه‌ای اثرگذار در شکل‌دهی به افکار عمومی و تقویت امید اجتماعی، گفت: مردم از طریق اطلاع‌رسانی مسئولان و سخنگویان، درباره میزان آمادگی، پویایی و حضور دستگاه‌ها در صحنه قضاوت می‌کنند.

وی افزود: اطلاع‌رسانی مسئولانه و به‌موقع در شرایط حساس می‌تواند به افزایش احساس امنیت و آگاهی عمومی کمک کند. ازاین‌رو، روابط عمومی‌ها باید به‌جای آنکه صرفاً در واکنش به انتقادها وارد عمل شوند، ابتکار روایتگری را در دست بگیرند.

فرهادی تأکید کرد: دستیابی به مرجعیت رسانه‌ای بدون صداقت و اعتمادسازی امکان‌پذیر نیست؛ روابط عمومی باید با واقعیت‌ها صادق باشد، از بازی با احساسات مردم پرهیز کند و با روایت‌های مستمر و قابل اتکا، مرجعیت خود را نزد مخاطبان تقویت کند.

فرهادی با اشاره به گستردگی شبکه مدارس کشور، عدالت آموزشی را از مهم‌ترین موضوعاتی دانست که ظرفیت روایتگری گسترده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ مدرسه کشور تنها یک دانش‌آموز دارند، گفت: استمرار فعالیت این مدارس و حضور معلم برای همان یک دانش‌آموز، جلوه‌ای از تلاش نظام آموزشی برای فراهم کردن فرصت تحصیل در مناطق کم‌جمعیت و روستایی است.

وی تأکید کرد : چنین نمونه‌هایی باید در کانون روایت‌های آموزش‌وپرورش قرار گیرند؛ زیرا نشان می‌دهند عدالت آموزشی تنها در آمار و برنامه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه و معلم، حتی در دورترین مناطق، معنا پیدا می‌کند.

فرهادی با تأکید بر این‌که مدیریت ارتباطات امروز بیش از گذشته بر پایه شبکه‌ها شکل می‌گیرد، خواستار عبور از الگوهای متمرکز و سهمیه‌بندی خبر در روابط عمومی‌های استانی شد.

وی گفت: شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی در شکل‌دهی به سلیقه و دریافت مخاطبان نقش دارند و روابط عمومی‌ها نیز باید با شبکه‌سازی مؤثر، ظرفیت استان‌ها، مناطق و مدارس را به یکدیگر متصل کنند.

وی با اشاره به گستردگی شبکه اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش، برخورداری این مجموعه از حدود ۷۳۰ منطقه و ۳۲ استان را ظرفیتی مهم برای اطلاع‌رسانی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این شبکه تأکید کرد.

فرهادی همچنین خواستار توجه جدی‌تر روابط عمومی‌ها به شبکه شاد شد و گفت: کانال‌های موجود در این بستر، امکان دسترسی سریع به شمار زیادی از معلمان و مخاطبان آموزش‌وپرورش را فراهم می‌کنند.

به گفته وی، برخی از این کانال‌ها صدها هزار عضو دارند و می‌توانند در انتقال سریع و مستقیم پیام‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار برای شبکه شاد در بودجه کشور، این موضوع را نشانه‌ای از اهمیت این بستر ارتباطی دانست و از روابط عمومی‌ها خواست ظرفیت آن را در برنامه‌ریزی رسانه‌ای خود جدی بگیرند.

فرهادی تأکید کرد: آینده اطلاع‌رسانی آموزش‌وپرورش به توانایی این مجموعه در تولید روایت‌های واقعی، امیدآفرین و صادقانه، مشارکت دادن معلمان و دانش‌آموزان و تبدیل شبکه گسترده مدارس به یک شبکه فعال ارتباطی وابسته است؛ مسیری که می‌تواند ضمن معرفی بهتر اقدامات این وزارتخانه، ارتباط مردم با نظام تعلیم‌وتربیت را تقویت کند.