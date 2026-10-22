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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

آغاز بارش پاییزی در یاسوج

آغاز بارش پاییزی در یاسوج

یاسوج-با آغاز نخستین باران پاییزی در یاسوج، طبیعت جان تازه‌ای گرفت و عطر خاک نم‌خورده در شهر پیچید.

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کد مطلب 6986407

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