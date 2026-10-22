https://mehrnews.com/x3dpNL ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰ کد مطلب 6986407 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰ آغاز بارش پاییزی در یاسوج یاسوج-با آغاز نخستین باران پاییزی در یاسوج، طبیعت جان تازهای گرفت و عطر خاک نمخورده در شهر پیچید. دریافت 170 MB کد مطلب 6986407 کپی شد مطالب مرتبط بارش باران در یاسوج و آبگرفتگی معابر ۱۶.۶ میلیمتر باران در یاسوج بارید بارش باران سیل آسا در یاسوج 667 میلیمتر باران در یاسوج بارید بارش باران پاییزی در یاسوج بارش باران بهاری در یاسوج برچسبها بارش باران فصل پاییز یاسوج
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