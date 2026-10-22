به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌نوری، استاندار خراسان شمالی به همراه عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بازارچه سنتی و ظرفیت‌های بومی و صنایع‌دستی روستای ارکان بجنورد بازدید کردند.

مسئولان در آغاز این بازدید با حضور در مزار شهدای روستای ارکان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای این روستا را گرامی داشتند.

در ادامه، بازارچه سنتی ارکان میزبان هیئت بازدیدکننده بود؛ بازارچه‌ای که با عرضه تولیدات بومی و محلی و صنایع‌دستی بانوان روستا، بخشی از توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی این منطقه را به نمایش گذاشته است.

این بازدید فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های محلی روستای ارکان، به‌ویژه نقش تولیدات بومی و هنرهای دستی بانوان در رونق اقتصاد روستایی و توسعه گردشگری فراهم کرد.

حمایت از تولیدات محلی، معرفی توانمندی‌های بومی و ایجاد زمینه برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در روستاها، از محورهای مورد توجه در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی ارکان به شمار می‌رود.