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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

حسین‌زاده و صالحی از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری ارکان بازدید کردند

حسین‌زاده و صالحی از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری ارکان بازدید کردند

بجنورد-معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به روستای ارکان بجنورد، از بازارچه سنتی و ظرفیت‌های اقتصادی، صنایع‌دستی و گردشگری این روستا بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌نوری، استاندار خراسان شمالی به همراه عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از بازارچه سنتی و ظرفیت‌های بومی و صنایع‌دستی روستای ارکان بجنورد بازدید کردند.

مسئولان در آغاز این بازدید با حضور در مزار شهدای روستای ارکان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای این روستا را گرامی داشتند.

در ادامه، بازارچه سنتی ارکان میزبان هیئت بازدیدکننده بود؛ بازارچه‌ای که با عرضه تولیدات بومی و محلی و صنایع‌دستی بانوان روستا، بخشی از توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی این منطقه را به نمایش گذاشته است.

این بازدید فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های محلی روستای ارکان، به‌ویژه نقش تولیدات بومی و هنرهای دستی بانوان در رونق اقتصاد روستایی و توسعه گردشگری فراهم کرد.

حمایت از تولیدات محلی، معرفی توانمندی‌های بومی و ایجاد زمینه برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در روستاها، از محورهای مورد توجه در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی ارکان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6986529

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