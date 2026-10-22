به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک عصر امروز ۳۰ مهر در مجموعه تئاتر شهر در حال برگزاری است.

مراسم پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

اجرای این برنامه را مونا فرجاد برعهده‌ دارد.

از حاضران در این رویداد می‌توان به مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، پوپک عظیم‌پور دبیر جشنواره، مریم سعادت، داوود فتحعلی‌بیگی، امیر سلطان‌احمدی، سیاوش ستاری، امیرحسین شفیعی، حسین مسافر آستانه، جلیل فرجاد و ... اشاره کرد.

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