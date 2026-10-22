زندگی یک رزیدنت پزشکی نمایش عروسکی شد؛ آثار پس از جشنواره رها نشوند

مبینا کاظمی، کارگردان نمایش «سخت بازی کن» که در بخش بزرگسال بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این نمایش گفت: این اثر روایتی از یک پرونده واقعی پزشکی است که در آن، سرگذشت یک رزیدنت و اتفاقاتی که پس از مواجهه با این پرونده برای او رخ می‌دهد، روایت می‌شود. تلاش کردیم در این اجرا به مسائل، فشارها و مشکلاتی بپردازیم که کادر درمان با آنها مواجه است.

وی افزود: پرونده‌های مشابه متعددی وجود دارد و ما یکی از این پرونده‌ها را که مربوط به اتفاقی نسبتاً تازه است، برای اجرا انتخاب کردیم. روایت نمایش بر اساس اسناد، مصاحبه‌ها و اخبار منتشرشده درباره این اتفاق شکل گرفته و تلاش کرده‌ایم داستان مرگ یک رزیدنت و اتفاقات مرتبط با پرونده پزشکی را با بهره‌گیری از تکنیک‌های تئاتر عروسکی روی صحنه ببریم.

این کارگردان درباره وضعیت تئاتر عروسکی در بدنه تئاتر ایران و جایگاه این گونه نمایشی اظهار کرد: خوشبختانه تئاتر عروسکی به‌عنوان رشته‌ای مستقل در دانشگاه‌های تهران و دیگر مراکز آموزش هنر تدریس می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت تخصصی در این حوزه تحصیل کنند. من نیز دانش‌آموخته رشته نمایش عروسکی دانشگاه تهران هستم. در چند سال اخیر، برگزاری کلاس‌ها، کارگاه‌های آموزشی و رویدادهای مختلف خارج از فضای دانشگاهی باعث شده مخاطبان بیشتری با تئاتر عروسکی آشنا شوند. به‌تدریج این نگاه که عروسک صرفاً وسیله‌ای برای سرگرمی کودکان است، تغییر می‌کند و مخاطبان با دید بازتری به ظرفیت‌های این هنر نگاه می‌کنند.

وی با اشاره به تحولات تئاتر عروسکی معاصر در ایران و جهان عنوان کرد: در سال‌های اخیر، جشنواره‌ها و رویدادهای بهتری در این حوزه برگزار شده و دانشجویان و هنرمندان جوان نیز آثار قابل‌توجهی تولید می‌کنند. به نظرم آشنایی بیشتر مخاطبان با تکنیک‌های متنوع این رشته می‌تواند به گسترش جایگاه تئاتر عروسکی در فضای حرفه‌ای تئاتر کمک کند.

کارگردان «سخت بازی کن» درباره حمایت‌های مالی این دوره از جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک بیان کرد: ما بخشی از کمک‌هزینه را دریافت کرده‌ایم و امیدوارم جشنواره در سایر بخش‌ها نیز بتواند به تعهدات خود عمل کند و این دوره به‌خوبی به پایان برسد.

این کارگردان در تشریح شیوه اجرایی نمایش تصریح کرد: با توجه به روایت اثر، برای هر صحنه و بخش، تکنیک متناسبی را انتخاب کردم و به سراغ شیوه‌های تئاتر عروسکی معاصر رفتم. تلاشمان این بود که عروسک را از چارچوب کلاسیکی که ممکن است در ذهن مخاطب عمومی وجود داشته باشد، خارج کنیم. در این نمایش از تئاتر اشیا، ماکت و شکل‌های متفاوتی از به‌کارگیری عروسک استفاده کرده‌ایم تا به زبان اجرایی متناسب با موضوع برسیم و به تئاتر عروسکی معاصر نزدیک‌تر شویم.

کاظمی با تأکید بر اهمیت نقش اجراگر در این شیوه افزود: برای ما مهم است که اجراگر هم بتواند به‌عنوان بازیگر روی صحنه حضور داشته باشد و هم عروسک یا اشیای دیگر را حرکت دهد و به آنها جان ببخشد. به اعتقاد من، بازیگران باید بتوانند این توانایی را در خود تقویت کنند که علاوه بر اجرای نقش، با حرکت دادن یک شیء یا عنصر دیگر، بخشی از جهان نمایشی را شکل دهند.

کاظمی در پایان درباره احتمال اجرای عمومی «سخت بازی کن» توضیح داد: اجرای عمومی به شرایط پیش رو بستگی دارد. موضوع مهم برای ما این است که آثار پس از حضور در جشنواره رها نشوند و فرصت ادامه حیات و ارتباط با مخاطب را پیدا کنند. تئاتر عروسکی همواره نسبت به بخش‌های دیگر تئاتر کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای ادامه فعالیت به حمایت بیشتری نیاز دارد. دوست دارم هنرمندان و افرادی که امکان حمایت از این حوزه را دارند، اجرای ما را ببینند و در صورت فراهم بودن شرایط، بتوانیم نمایش را به اجرای عمومی برسانیم.

نمایش «سخت بازی کن» به نویسندگی و کارگردانی مبینا کاظمی در بخش بزرگسال بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک حضور دارد و در روز سوم جشنواره، ۲۷ مهر در ۲ نوبت در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفت.

ملیکا ‌زارع و کیمیا ‌حسین ‌زاده اجراگران این نمایش هستند.