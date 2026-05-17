به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه یکشنبه در جمع مسئولان صنعت آب و برق استاندبا اشاره به اهمیت حیاتی زیرساخت‌های انرژی در استان گفت: مجموعه‌هایی که به صورت مستقیم با نیازهای اساسی مردم در حوزه آب، برق و گاز سر و کار دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و پشتیبانی از این دستگاه‌ها یک ضرورت جدی برای مدیریت استان است.

استاندار مازندران تأکید کرد: اگر زیرساخت‌های لازم به درستی تقویت نشود، امکان پشتیبانی مطلوب از صنایع و واحدهای تولیدی وجود نخواهد داشت. به طور طبیعی هرچه ظرفیت تأمین برق استان افزایش یابد، روند فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی نیز روان‌تر خواهد شد.

یونسی با اعلام جزییات طرح‌های توسعه نیروگاهی در استان افزود: توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی محمودآباد، دو نیروگاه ۵۰ مگاواتی در نوشهر و بیش از ۱۵۰ مگاوات ظرفیت در ساری را با جدیت دنبال می‌کنیم. مجموع این ظرفیت‌ها بالغ بر ۷۰۰ مگاوات خواهد بود که می‌تواند تحول اساسی در پایداری شبکه برق استان ایجاد کند.

استاندار مازندران با بیان اینکه حفظ رفاه مردم و تداوم فرآیند تولید در واحدهای صنعتی، دو اولویت اصلی و غیرقابل تغییر در سیاست‌های مدیریتی استان است، تصریح کرد: ما به دنبال تغییر رویکرد از مصرف صرف به سمت بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم.

در ادامه این جلسه، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران، با ارائه گزارشی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، گفت: مدیریت بحران استان، از طریق ایجاد زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، از جمله استفاده گسترده از پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی و کارگاه‌های صنعتی، به دنبال کاهش فشار بر شبکه اصلی و ایجاد خودکفایی در مصرف انرژی است.

محمدی خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از استراتژی بزرگ‌تر برای تضمین امنیت انرژی در زمان‌های بحرانی و گذار به سمت انرژی‌های پاک محسوب می‌شود. تمامی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت انرژی پایدار در آماده‌باش کامل هستند.