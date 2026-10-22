نادری: نماز سنگر مستحکم مقابله با جنگ نرم و تهدیدهای اعتقادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری بعدازظهر پنجشنبه در اجلاسیه سراسری نماز استان اصفهان که در آستان مقدس امامزاده محسن(ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه نماز در تربیت معنوی جامعه اظهار کرد: اقامه نماز افزون بر آنکه یک فریضه دینی است، در تقویت باورهای اعتقادی، تحکیم بنیان‌های معنوی و افزایش توان جامعه برای مواجهه با تهدیدهای فرهنگی نقش اساسی دارد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای کشور، به جایگاه نماز در سیره عبادی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: تأکید بر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ نماز از محورهای مهم پیام‌های ایشان به اجلاس‌های نماز بود و این رهنمودها می‌تواند مبنایی برای برنامه‌ریزی و فعالیت مستمر در این حوزه باشد.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه گسترش فرهنگ نماز باید به یکی از اولویت‌های فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تبدیل شود، تصریح کرد: هر اندازه نماز در زندگی فردی و اجتماعی مردم جایگاه عمیق‌تری پیدا کند، زمینه تقویت ایمان، تحکیم ارتباط انسان با خداوند و مقابله با آسیب‌های اعتقادی نیز بیشتر فراهم می‌شود.

نادری با اشاره به سیره عبادی فرماندهان شهید نیروهای مسلح، اهتمام آنان به اقامه نماز اول وقت و حضور در نماز جماعت را الگویی برای جامعه دانست و گفت: فرماندهان شهید در کنار مسئولیت‌های سنگین نظامی و حضور در میدان‌های دشوار، ارتباط معنوی خود با خداوند را حفظ می‌کردند و این ویژگی باید به‌ویژه برای نسل جوان بازگو شود.

وی با اشاره به خاطراتی از شهید سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده اظهار کرد: این شهید به اقامه نماز در اول وقت و برگزاری نماز جماعت توجه ویژه‌ای داشت و حتی در شرایط کاری فشرده نیز برای اقامه نماز به جماعت تلاش می‌کرد.

نادری ادامه داد: بازخوانی زندگی فرماندهان شهید تنها بیان یک رفتار فردی نیست، بلکه معرفی الگوهایی است که در کنار مسئولیت‌های دشوار و حضور در میدان‌های حساس، از ارتباط معنوی با پروردگار غافل نمی‌شدند؛ ازاین‌رو، تبیین این سیره برای جامعه و به‌ویژه جوانان اهمیت دارد.

نماز؛ پشتوانه مقابله با تهدیدهای فرهنگی و اعتقادی

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح پیوند میان اقتدار دفاعی و استحکام فرهنگی جامعه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که تضعیف توان دفاعی می‌تواند کشور را در برابر تهدیدهای نظامی آسیب‌پذیر کند، تضعیف باورهای دینی و معنوی نیز زمینه آسیب‌پذیری جامعه در برابر جنگ نرم و تهدیدهای اعتقادی را افزایش می‌دهد.

وی نماز را از مهم‌ترین عوامل تقویت ایمان و تحکیم بنیان‌های اعتقادی جامعه دانست و افزود: اقامه این فریضه و تقویت ارتباط انسان با خداوند باید در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و به‌گونه‌ای دنبال شود که نماز در زندگی روزمره مردم حضوری مؤثر و مستمر داشته باشد.

نادری با تأکید بر اینکه مسئولیت ترویج نماز به یک دستگاه یا نهاد خاص محدود نمی‌شود، بیان کرد: مدیران، روحانیون، فعالان فرهنگی، خانواده‌ها و آحاد مردم در گسترش این فرهنگ مسئولیت دارند و تحقق این هدف به مشارکت عمومی، برنامه‌ریزی مستمر و بهره‌گیری از روش‌های متناسب با نیازهای نسل جدید وابسته است.

وی همچنین با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و آیه ۴۱ سوره حج، اقامه نماز را از مسئولیت‌های اساسی حکومت صالحان برشمرد و گفت: مدیران و مسئولان باید برای فراهم‌کردن زمینه اقامه نماز و توسعه این فرهنگ در محیط‌های اجتماعی، آموزشی و اداری برنامه‌ریزی کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: توجه به ابعاد تربیتی و اجتماعی نماز باید به تقویت ارتباط نسل جوان با خداوند منجر شود و زمینه حضور پررنگ‌تر این فریضه را در خانواده‌ها، مراکز آموزشی و محیط‌های اجتماعی فراهم کند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه: نماز سلاح معنوی رزمندگان است

در بخش دیگری از این برنامه، حجت‌الاسلام رحمت‌الله صادقی، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان، در آیین تجلیل از اقامه‌کنندگان نماز سپاه پاسداران و بسیج استان، با تسلیت ایام فاطمیه، نماز و دعا را از عوامل مهم پایداری معنوی رزمندگان در میدان‌های دفاعی دانست.

وی با اشاره به آنچه ایستادگی رزمندگان در برابر دو قدرت هسته‌ای و حمایت ناتو توصیف کرد، اظهار داشت: رزمندگان کشور بیش از ۲۴۰ شبانه‌روز در برابر این قدرت‌ها ایستادگی کرده‌اند و نماز و دعا از پشتوانه‌های معنوی این مقاومت بوده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) با یادآوری خاطرات دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: رزمندگان در نخستین مراحل استقرار در مناطق عملیاتی، محل اقامه نماز را برپا می‌کردند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه نماز در زندگی و روحیه آنان بود.

صادقی با بیان اینکه نماز در دوران دفاع مقدس و پس از آن جایگاهی محوری در زندگی رزمندگان داشته است، گفت: امروز نیز در کنار سنگرهای دفاعی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، نمازخانه‌هایی برای اقامه این فریضه وجود دارد و رزمندگان با تکیه بر آموزه‌های قرآن و نماز از کشور دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: پاسداران، بسیجیان، ارتشیان و نیروهای امنیتی، نماز را بخشی از زندگی و فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و این ارتباط معنوی در تقویت روحیه و پایداری آنان اهمیت دارد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان(عج) همچنین از فرماندهان سپاه، مسئولان قرارگاه سیدالشهدا(ع) و دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه قدردانی کرد و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، رزمندگان و مدافعان کشور و نیروهای جبهه مقاومت در یمن، لبنان و عراق دعا کرد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد: اقامه نماز در جامعه، در گرو صیانت از ارزش‌های دینی است



آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری نیز، در اجلاسیه سراسری نماز استان اصفهان، با تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، نماز را از مهم‌ترین ارکان حیات دینی و از عوامل اساسی تقرب انسان به خداوند متعال دانست.



وی در تبیین جایگاه نماز، با استناد به خطبه ۱۱۰ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علی(ع)، اظهار کرد: ایمان به خدا و پیامبر(ص)، جهاد در راه خدا، کلمه اخلاص و اقامه نماز از جمله عواملی هستند که انسان را به پروردگار نزدیک می‌کنند و هر یک در شکل‌گیری حیات معنوی و اجتماعی جامعه اسلامی نقش اساسی دارند.



نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با تشریح تفاوت میان نمازخواندن و اقامه نماز، تصریح کرد: اقامه نماز صرفاً به معنای انجام این فریضه از سوی افراد نیست، بلکه به معنای استقرار نماز در فرهنگ عمومی و فراهم شدن زمینه حضور و پایبندی جامعه به این فریضه الهی است.



آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به ارتباط جهاد و دفاع از جامعه اسلامی با امکان برپایی شعائر دینی، افزود: دفاع در برابر دشمنان و عوامل تهدیدکننده جامعه اسلامی، زمینه حفظ مراکز عبادی و استمرار عبادت را فراهم می‌کند. بر همین اساس، جهاد و دفاع از ارزش‌های دینی را باید در چارچوب فراهم‌سازی بستر اقامه نماز در جامعه مورد توجه قرار داد.





وی در ادامه با تبیین مفهوم روایت «الصلاة معراج المؤمن» اظهار کرد: نماز معراج مؤمن است؛ زیرا انسان را به سوی کمال و صفات پسندیده هدایت می‌کند. نماز می‌تواند زمینه رشد معنوی و اخلاقی انسان را فراهم سازد، اما بهره‌مندی از آثار تربیتی آن مستلزم توجه، خشوع و پایبندی عملی به آموزه‌های دینی است.



نماینده مردم استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات سوره مؤمنون، خاطرنشان کرد: در منطق قرآن کریم، نماز و رستگاری با مجموعه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری پیوند خورده‌اند؛ از جمله توجه به نیازمندان، پرداخت زکات، حفظ عفت و پاکدامنی، رعایت امانت و وفای به عهد.



وی تأکید کرد: نماز حقیقی باید در رفتار و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند و فرد نمازگزار را به مسئولیت‌پذیری بیشتر در برابر خداوند و جامعه سوق دهد.



آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین با تأکید بر ضرورت اهتمام به نمازهای جماعت، حضور در مسجد و شرکت در نماز جمعه، این مناسک عبادی را از عوامل تقویت ایمان، تحکیم پیوندهای اجتماعی و ترویج ارزش‌های اسلامی دانست.



وی با اشاره به پیامدهای غفلت از نماز در آموزه‌های قرآنی، یادآور شد: سستی در نماز می‌تواند زمینه فاصله گرفتن انسان از مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی را فراهم کند؛ در مقابل، مراقبت بر نماز و التزام به تعالیم آن، زمینه‌ساز خودسازی، تقویت روحیه انفاق و رعایت حقوق دیگران است.



نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در پایان، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در جامعه، از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد همگان را از نمازگزاران واقعی قرار دهد و توفیق عمل به آموزه‌های قرآن کریم را به بندگان خود عطا فرماید.

پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاسیه سراسری نماز

در ادامه این مراسم، پیام رهبر انقلاب اسلامی به اجلاس سراسری نماز قرائت شد؛ پیامی که در آن بر اهمیت اقامه نماز، گسترش این فریضه در سطح جامعه و نقش آن در تقویت بنیان‌های معنوی کشور تأکید شده است.

در این پیام، نماز از نعمت‌های بزرگ الهی و از ارکان اصلی دین معرفی شده و بر نقش آن در پیوند انسان با خداوند، تقویت امید و آرامش و مقابله با وسوسه‌های درونی و بیرونی تأکید شده است.

همچنین در این پیام با استناد به آموزه‌های قرآنی، اقامه نماز از نخستین نشانه‌های حکومت صالحان دانسته شده و بر پیوند میان نماز، جهاد، پایداری و پیروزی در میدان‌های مبارزه تأکید شده است.

بر اساس این پیام، مسئولیت ترویج نماز تنها بر عهده افراد نیست، بلکه خانواده‌ها، پدران و مادران، معلمان، استادان، نخبگان و نهادهای فرهنگی و اجتماعی نیز در این زمینه وظیفه دارند. مساجد، نمازهای جمعه، مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، رسانه ملی و فعالان فرهنگی از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند در گسترش فرهنگ اقامه نماز نقش مؤثری ایفا کنند.

در بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب اسلامی، فراگیرشدن نماز و تلاش برای اقامه شایسته آن به‌عنوان دو محور اساسی توسعه این فرهنگ مورد توجه قرار گرفته و آبادانی مساجد و تقویت کمی و کیفی نمازهای جماعت و جمعه از مقدمات دستیابی به این هدف دانسته شده است.

این پیام همچنین بر نقش ائمه جمعه و جماعات در ارتباط نزدیک با مردم تأکید دارد و حضور در میان شهروندان، شنیدن مسائل و مشکلات آنان و تقویت ارتباط اجتماعی را از مسئولیت‌های مهم این گروه عنوان می‌کند.

در پایان این پیام، ابراز امیدواری شده است که با عنایت الهی و توجه حضرت ولی‌عصر(عج)، ملت ایران در مسیر اقامه نماز و بهره‌مندی از آثار معنوی و اجتماعی آن موفق باشد.

گفتنی است این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری، حجت‌الاسلام رحمت‌الله صادقی، جمعی از علما و مسئولان استان اصفهان و فعالان حوزه نماز برگزار شد و در پایان از اقامه‌کنندگان نماز در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.