فروش داروهای کمیاب در بیرون داروخانه!

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها که کمبود برخی اقلام دارویی با چالش‌های زیادی برای بیماران همراه شده است، متاسفانه شاهد عرضه همین داروها در خارج از داروخانه‌ها هستیم.

فعالان حوزه دارو معتقدند؛ یکی از تهدیدات جدی برای آینده بازار دارویی کشور وجود داروهای کمیاب در دست دلالان است.

چرا باید دارویی که بیمار می‌تواند با نسخه از داروخانه تهیه کند، مجبور شود با چند برابر قیمت، بیرون از داروخانه به دنبال تهیه آن باشد.

به گفته یک داروساز، برخی افراد داروهای کمیاب را از بازار جمع‌آوری و احتکار می‌کنند و سپس با چند برابر قیمت‌ به بیماران می‌فروشند.

اما، موضوع فقط قیمت گران داروهای کمیاب در بازار غیررسمی نیست؛ بلکه نگرانی اصلی، سلامت دارو است.

حسین عبدلی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از خرید و فروش غیررسمی داروهای کمیاب در اطراف برخی داروخانه‌ها، گفت: خرید دارو از بیماران و فروش مجدد آن خارج از شبکه رسمی توزیع، علاوه بر ایجاد زمینه افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، می‌تواند اصالت، شرایط نگهداری و سلامت دارو را با ابهام مواجه کند و در نهایت، جان و سلامت بیماران را تهدید کند.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی مسیرهای تامین و عرضه داروهای کمیاب، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با بررسی نحوه توزیع داروهای خاص، شناسایی مبادی نشت دارو از شبکه رسمی و رسیدگی به تخلفات احتمالی، مانع شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شوند، برخورد با دلالان زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر مقابله با حلقه‌های واسطه‌گری، منشأ تامین داروهای عرضه‌شده خارج از شبکه نیز مشخص شود.

عبدلی با اشاره به موضوع داروهای باقی‌مانده از درمان بیماران، گفت: جلوگیری از هدررفت دارو و مدیریت داروهای مازاد اهمیت دارد اما بازگرداندن این داروها به چرخه مصرف انسانی بدون احراز کیفیت، اصالت، شرایط نگهداری و قابلیت ردیابی آنها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، هرگونه تصمیم در این زمینه باید با رعایت ضوابط علمی، بهداشتی و قانونی و با حفظ اولویت سلامت بیماران اتخاذ شود.