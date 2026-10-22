صالحی: روستا باید از حاشیه به متن زندگی ایرانی بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس صالحی شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» در بجنورد که در سالن فرهیختگان دانشگاه ازاد برگزار شد اظهار کرد: روستا به‌تدریج در حاشیه زندگی قرار گرفته است، در حالی که باید در بطن زندگی ایرانی باشد.

وی با اشاره به اهمیت روستاها در حفظ میراث فرهنگی کشور افزود: بخش مهمی از داشته‌های فرهنگی ایران در مناطق روستایی شکل گرفته و اگر می‌خواهیم میراث فرهنگی خود را به‌درستی بشناسیم، باید به روستا بازگردیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جمعیت روستایی کشور گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند و بخش مهمی از اقتصاد کشور نیز به این مناطق وابسته است.

صالحی ادامه داد: مردم نیز علاقه و پیوند عمیقی با روستا دارند و همین موضوع ضرورت توجه ویژه به مناطق روستایی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در این مناطق را دوچندان می‌کند.

وی توسعه کتابخانه‌های روستایی و سیار، راه‌اندازی سینماهای سیار و تقویت خدمات فرهنگی در روستاها را از جمله برنامه‌های دنبال‌شده در این مسیر دانست و خاطرنشان کرد: تعداد کتابخانه‌های سیار دو برابر شده است و گسترش دسترسی روستاییان به خدمات فرهنگی و هنری همچنان اهمیت دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین برگزاری جشنواره‌های فرهنگی با محوریت روستاها را از دیگر اقدامات در این زمینه برشمرد و تصریح کرد: حاشیه‌رفتن روستا، حاشیه‌رفتن ایران است؛ نمی‌توان از هویت ایرانی سخن گفت، اما روستاها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آن‌ها را نادیده گرفت.

صالحی با اشاره به ظرفیت‌های پنهان مناطق روستایی اظهار کرد: در کنار دردها و رنج‌هایی که در زندگی روستایی وجود دارد، ظرفیت‌های فراوانی نیز دیده می‌شود که نیازمند توجه و کشف هستند.

وی از اصحاب فرهنگ و هنر خواست با نگاهی تازه به روستا بنگرند و زوایای کمتر دیده‌شده زندگی روستایی را کشف و روایت کنند و افزود: همین زاویه دید متفاوت می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری آثار ارزشمند و ماندگار باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تداوم رویدادهای فرهنگی مرتبط با روستا گفت: امید است این جشنواره‌ها در ادامه مسیر خود به جریانی فرهنگی و مستمر تبدیل شوند و بتوانند روستا را از حاشیه زندگی به متن آن بازگردانند.

صالحی با اشاره به ویژگی‌های خراسان‌شمالی و ظرفیت‌های روستایی این استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت و بافت این استان روستایی است و انتخاب خراسان‌شمالی برای میزبانی جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت»، انتخابی هوشمندانه بود.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی با رویکردی رو به جلو ادامه یابد و زمینه تقویت فرهنگ و هنر روستایی و معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده این مناطق را فراهم کند.