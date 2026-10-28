نمایش «شب بیست و یکم» به خانه نمایش مهرگان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شب بیست و یکم» با متنی از محمود استادمحمد، به کارگردانی مجید قربانی از ۱۰ آبان‌ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود. تهیه کنندگی این اثر را هاتف کلاته بر عهده دارد.

حمیدرضا صفار، مجید ‌قربانی، علی بیک محمدی، مرتضی الیکایی، نیما ‌مهدی ‌اوغلی، بهمن بلور، مرصاد جعفری بازیگران این اجرای ۶۵ دقیقه‌ای هستند.

در خلاصه این اثر آمده‌است: «فریدون و فرخ در یکی از اتاق‌های باغچه‌شان توسط پدرشان حبس شده‌اند تا بعد از ۲۱ روز اعتیادشان را ترک کنند اما شب بیست و یکم ...»

از دیگر عوامل این پروژه نمایشی می‌توان به طراح صحنه: مجید ‌قربانی، اجرای دکور: نیما مهدی اوغلی، دستیار کارگردان: امید ‌برغمدی، طراح پوستر: فرهاد ‌توکلی، مدیر تبلیغات: کورش ‌توکلی، طراح تیزر: کورش ‌توکلی، سام ‌چهراقی، سحر ربیعی، طراح گریم و اجرای گریم: وحدت ‌سرچونی، طراح لباس: مبینا ‌بیک ‌زاده، موسیقی:حمید خلیل پور، برنامه ریزی: محمد خوش آبی، مدیر رسانه: پارسا اسماعیلی اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت روزهای نخستین این نمایش و کسب اطلاعات بیشتر به سایت تیوال مراجعه کنند.