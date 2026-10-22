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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان بدون وقفه ادامه دارد

فعالیت‌های پژوهشگاه رویان بدون وقفه ادامه دارد

میاندورود -معاون پژوهشگاه رویان گفت: فعالیت و خدمت‌رسانی در پژوهشگاه رویان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله فتحی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم میاندورود با اشاره به اهمیت حفظ استقلال کشور، تقویت توان علمی و تربیت نسل آینده‌ساز، اظهار کرد: ایستادگی در مسیر انقلاب و دفاع از میهن، مسئولیتی است که با وجود همه دشواری‌ها باید ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پیوند باورهای دینی و امید به آینده در جامعه ایران افزود: نسل جوان باید با آرمان‌های کشور آشنا باشد و بداند که ملت ایران در مسیر اعتقادی و آرمانی خود با فشارها و تهدیدها از میدان خارج نخواهد شد.

معاون پژوهشگاه رویان با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در آینده علمی کشور، بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر شهید درباره پرورش نسل آینده‌ساز و فراهم کردن زمینه رشد علمی آنان تأکید کرد.

فتحی با اشاره به استعدادهای آموزشی شهرستان میاندورود گفت: دانش‌آموزان این منطقه را باهوش و باانگیزه دیده‌ام و معتقدم میاندورود ظرفیت قابل توجهی برای حرکت در مسیر پیشرفت علمی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی و محیط‌های آموزشی، تصریح کرد: پژوهشگاه رویان می‌تواند به‌عنوان حامی علمی میاندورود نقش‌آفرینی کند و زمینه ارتباطی مستمر و مؤثر میان این مجموعه و استعدادهای علمی شهرستان را فراهم آورد.

این مسئول همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر مسئولان و مدیران علمی با جامعه دانشگاهی و پژوهشی، توجه به دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانش‌آموزان را از عوامل مؤثر در توسعه علمی کشور دانست.

تقویت دانش، زمینه‌ساز استقلال و اقتدار کشور

معاون پژوهشگاه رویان با بیان اینکه علم از ارکان اصلی استقلال و اقتدار ملی است، اظهار کرد: هر اندازه توان علمی کشور تقویت شود، وابستگی به بیگانگان کاهش می‌یابد و ایران می‌تواند به جایگاهی برسد که دیگر کشورها نیز برای فراگیری دانش و استفاده از ظرفیت‌های علمی آن به ایران توجه کنند.

فتحی با تأکید بر نقش جوانان در حل مسائل کشور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر دانش‌آموزان، حمایت از استعدادهای جوان و تقویت مسیرهای پژوهشی، از ضرورت‌های دستیابی به پیشرفت پایدار و حفظ استقلال کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت فرماندهان و دشواری‌های ناشی از حوادث اخیر، بر تداوم مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: با وجود سنگینی داغ این حوادث، خدمت به مردم و کشور نباید متوقف شود.

فتحی با اشاره به رویکرد پژوهشگاه رویان در استمرار فعالیت‌های علمی و خدماتی بیان کرد: شعار ما در رویان، حرکت بدون توقف است.

وی افزود: فعالیت و خدمت‌رسانی در پژوهشگاه رویان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

معاون پژوهشگاه رویان در پایان بر ضرورت حفظ پویایی علمی کشور، حمایت از نسل جوان و گسترش همکاری میان مراکز پژوهشی و ظرفیت‌های آموزشی میاندورود تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و تقویت مسیر پیشرفت علمی این شهرستان را فراهم کند.

کد مطلب 6986630

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