به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله فتحی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم میاندورود با اشاره به اهمیت حفظ استقلال کشور، تقویت توان علمی و تربیت نسل آینده‌ساز، اظهار کرد: ایستادگی در مسیر انقلاب و دفاع از میهن، مسئولیتی است که با وجود همه دشواری‌ها باید ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به پیوند باورهای دینی و امید به آینده در جامعه ایران افزود: نسل جوان باید با آرمان‌های کشور آشنا باشد و بداند که ملت ایران در مسیر اعتقادی و آرمانی خود با فشارها و تهدیدها از میدان خارج نخواهد شد.

معاون پژوهشگاه رویان با تأکید بر جایگاه دانش‌آموزان در آینده علمی کشور، بر ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر شهید درباره پرورش نسل آینده‌ساز و فراهم کردن زمینه رشد علمی آنان تأکید کرد.

فتحی با اشاره به استعدادهای آموزشی شهرستان میاندورود گفت: دانش‌آموزان این منطقه را باهوش و باانگیزه دیده‌ام و معتقدم میاندورود ظرفیت قابل توجهی برای حرکت در مسیر پیشرفت علمی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت ارتباط میان مراکز پژوهشی و محیط‌های آموزشی، تصریح کرد: پژوهشگاه رویان می‌تواند به‌عنوان حامی علمی میاندورود نقش‌آفرینی کند و زمینه ارتباطی مستمر و مؤثر میان این مجموعه و استعدادهای علمی شهرستان را فراهم آورد.

این مسئول همچنین با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر مسئولان و مدیران علمی با جامعه دانشگاهی و پژوهشی، توجه به دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانش‌آموزان را از عوامل مؤثر در توسعه علمی کشور دانست.

تقویت دانش، زمینه‌ساز استقلال و اقتدار کشور

معاون پژوهشگاه رویان با بیان اینکه علم از ارکان اصلی استقلال و اقتدار ملی است، اظهار کرد: هر اندازه توان علمی کشور تقویت شود، وابستگی به بیگانگان کاهش می‌یابد و ایران می‌تواند به جایگاهی برسد که دیگر کشورها نیز برای فراگیری دانش و استفاده از ظرفیت‌های علمی آن به ایران توجه کنند.

فتحی با تأکید بر نقش جوانان در حل مسائل کشور خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری بر دانش‌آموزان، حمایت از استعدادهای جوان و تقویت مسیرهای پژوهشی، از ضرورت‌های دستیابی به پیشرفت پایدار و حفظ استقلال کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت فرماندهان و دشواری‌های ناشی از حوادث اخیر، بر تداوم مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: با وجود سنگینی داغ این حوادث، خدمت به مردم و کشور نباید متوقف شود.

فتحی با اشاره به رویکرد پژوهشگاه رویان در استمرار فعالیت‌های علمی و خدماتی بیان کرد: شعار ما در رویان، حرکت بدون توقف است.

وی افزود: فعالیت و خدمت‌رسانی در پژوهشگاه رویان در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

معاون پژوهشگاه رویان در پایان بر ضرورت حفظ پویایی علمی کشور، حمایت از نسل جوان و گسترش همکاری میان مراکز پژوهشی و ظرفیت‌های آموزشی میاندورود تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی و تقویت مسیر پیشرفت علمی این شهرستان را فراهم کند.