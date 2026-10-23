ظرفیت ۸.۵ میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت بازار و صادرات مرکبات مازندران اظهار کرد: با تلاش تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، وضعیت تولید در استان امسال مطلوب و قابل قبول است و باید با مدیریت مناسب، زمینه صادرات محصولات آماده عرضه فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات بازرگانان در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرات سال‌های گذشته افزود: در این زمینه توافقاتی انجام شده و دولت نیز راهکارهایی برای کاهش موانع پیش‌بینی کرده است. با توجه به میزان بالای ضایعات محصولات کشاورزی، تصمیمات اتخاذشده می‌تواند به تسهیل روند صادرات و آغاز سریع‌تر فعالیت بازرگانان کمک کند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور به موضوع موانع تجاری و تشکیل نشست با حضور وزیران اقتصادی گفت: تیم‌هایی برای حضور در استان‌ها و مرزهای کشور آماده شده‌اند تا مشکلات موجود را بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

طلایی با بیان اینکه بخشی از موانع صادراتی در ماه گذشته برطرف شده است، افزود: آمارها نشان می‌دهد در حوزه مرکبات نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داریم، اما با توجه به آغاز فصل برداشت و صادرات، حفظ این روند و جلوگیری از ایجاد وقفه در بازار اهمیت زیادی دارد.

حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار مرکبات

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان و مدیریت بازار مرکبات اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید ایجاب می‌کند قیمت محصولات به‌گونه‌ای تعیین شود که منافع تولیدکنندگان نیز تأمین شود؛ چراکه در صورت نبود قیمت مناسب برای کشاورز، حفظ سطح تولید و کیفیت محصولات در سال‌های آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری تسهیلات مورد نیاز استان برای تنظیم بازار و ذخیره‌سازی میوه شب عید خبر داد و گفت: پیشنهادهای مربوط به خرید و ذخیره‌سازی باید بررسی و جمع‌بندی شود تا تصمیمات لازم برای مدیریت بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مرکبات اتخاذ شود.

تأمین بیش از نیاز کشور از محل تولید داخلی کالاهای اساسی

طلایی با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور بیان کرد: به دنبال عملکرد مناسب تولیدکنندگان داخلی، نیاز کشور در بسیاری از بخش‌ها از طریق تولید داخل تأمین شده و همین موضوع زمینه کاهش واردات برخی محصولات را فراهم کرده است.

وی با اشاره به افزایش ذخایر کالاهای اساسی در مقایسه با گذشته افزود: میزان کالاهای موجود در بنادر بیش از دو برابر شده و کالاها نیز به نقاط مختلف کشور انتقال یافته و در حال توزیع است. بر این اساس، با تداوم تدابیر اتخاذشده، انتظار می‌رود در تأمین کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشویم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی گفت: بخش کشاورزی کشور ظرفیت دستیابی به صادرات سالانه حدود ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار را دارد، در حالی که میزان فعلی صادرات این بخش حدود ۵.۸ تا ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی را از اقدامات مهم برای ارتقای سلامت و کیفیت محصولات صادراتی دانست و اظهار کرد: با اجرای سیاست‌های مرتبط با ثبت و شناسایی محصولات و همکاری کشاورزان و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، می‌توان احتمال برگشت محصولات از بازارهای صادراتی را کاهش داد.

طلایی همچنین از پیشنهاد اختصاص سقفی از محل صادرات مرکبات مازندران برای واردات کالاهای مشخص خبر داد و گفت: این پیشنهاد با هدف استفاده بهتر از ظرفیت صادراتی استان و تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مطرح شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

پیگیری موانع صادرات مرغ و حمایت از تولیدکنندگان مازندران

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرات مرغ اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه واردات مرغ از سوی یکی از کشورهای همسایه، رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را در برابر سایر کشورها تحت تأثیر قرار داده است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح بین‌المللی بیان کرد: با دستور رئیس‌جمهور، مسئولان مربوطه برای مذاکره و بررسی مشکلات صادرات مرغ در کشور مقصد مستقر شده‌اند و تداوم صادرات از محورهای اصلی این پیگیری‌هاست.

طلایی همچنین از بررسی تعیین سهمیه‌ای ماهانه در حدود ۵ تا ۱۰ هزار تن برای صادرات مرغ به بازارهای هدف خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی مازندران در این زمینه تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه مازندران در تولید مرغ و گوشت سفید کشور، حمایت از تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و بازرگانان این حوزه را ضروری دانست و بر پیگیری راهکارهایی برای تسهیل صادرات و تقویت بازار محصولات کشاورزی استان تأکید کرد.