به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز پنجشنبه در آیین جشن بزرگ شکرگزاری برداشت برنج و انار در روستای ظهیری شهرستان سیروان با اشاره به ظرفیت های کشاورزی و گردشگری سیروان خاطرنشان کرد: شهرستان سیروان یکی از مناطق مهم تولید برنج و انار استان است و برنج «عنبربو» این منطقه از محصولات شناخته شده و بازارپسند است.

وی با اشاره به انتخاب کشاورزی از این شهرستان به عنوان نمونه ملی اظهار کرد: عنوان گرفتن یک کشاورز از این منطقه، مهر تاییدی بر تلاشگری و اهل کار بودن مردمان سیروان است؛ مردمانی که زنجیره‌ای از تاریخ و هویت را در این شهرستان نگه داشته‌اند و تمدن برخاسته از این شهرستان در سراب کلان و سایر نقاط آن دیده می شود.

کرمی با تاکید بر پیوند کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری خاطرنشان کرد: رسم و رسوم و آیین‌های تاریخی این مردم، در کنار غذاهای متنوعی که در روستاهای مختلف این شهرستان پخت می شود، می‌تواند مولفه‌ای برای جذابیت و جذب گردشگران از سراسر ایران و بلکه گردشگران منطقه باشد. برگزاری موفق ۷۳ نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای مختلف عراق و استقبال مردم کشور همسایه از آن، گواه وجود ظرفیت های ارزشمندی در حوزه صنایع دستی و اقتصاد عشایری استان است.

وی گفت: در همین شرایط، یکی از مصادیق اقتدار نظام این است که زندگی مردم در مسیر عادی و پویا ادامه دارد و جشن شکرگزاری امروز در سایه امنیت مرزها و در فضایی آرام برگزار می‌شود و این یعنی گردنه‌های سخت را با وحدت و کار شبانه‌روزی پشت سر می‌گذاریم.

استاندار ایلام در ادامه با اشاره به پروژه‌های در دست اجرای شهرستان سیروان اعلام کرد: مسئله آب از جمله نگرانی‌های مهم مردم این منطقه است و ایستگاه پمپاژ سیروان نیز در دستور کار قرار دارد؛ برای این ایستگاه و ۸ ایستگاه دیگر در استان که برخی از آنها ۱۰ تا ۱۵ سال نیمه‌کاره مانده بودند، با پیگیری منسجم و برنامه‌ریزی دقیق، ردیف ملی برای آنها اخذ شده و در قالب برنامه‌ی دو ساله تأمین اعتبار می‌شوند.

وی افزود: حدود سه هزار هکتار از اراضی این منطقه با اجرای این طرح، زیر پوشش شبکه آبیاری مدرن قرار می‌گیرد و ارزش افزوده آن در جیب مردم خواهد نشست. در حوزه راه شهرستان نیز تقاطع چشمه‌چاهی در برنامه قرار گرفته و علاوه بر این تقاطع کارزان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در اصلاحیه سفر ریاست جمهوری، مراحل انتخاب پیمانکار را طی می‌کند. تقاطع چشمه‌چاهی نیز با اخذ ماده ۲۳ و ردیف ملی، همراه خواهد شد و ارتباط این روستاها از جاده اصلی ایمن‌تر می‌شود.