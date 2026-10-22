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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

قادری: تکمیل طرح‌های مسکن کردستان به تأمین زیرساخت‌ها وابسته است

قادری: تکمیل طرح‌های مسکن کردستان به تأمین زیرساخت‌ها وابسته است

بیجار- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: تأمین آب، برق و خدمات عمومی از جمله مدرسه، درمانگاه و فضای سبز باید هم‌زمان با اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای مسکن بیجار با تأکید بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی به‌تنهایی برای تحقق سکونت پایدار کافی نیست و فراهم‌کردن امکانات موردنیاز ساکنان نیز باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: تأمین آب، برق، فضاهای آموزشی، درمانگاه، پارک و فضای سبز باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و جمعیت‌پذیری سایت‌های مسکونی انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر تعیین تکلیف پروژه‌های خدماتی نیمه‌تمام، تأمین اعتبارات موردنیاز و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

قادری در ادامه سفر شهرستانی خود به بیجار، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های انبوه‌سازی و گروه ساخت بازدید کرد و در نشست شورای مسکن این شهرستان، موانع اجرایی طرح‌ها و راهکارهای رفع مشکلات را با مدیران مربوط بررسی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های مسکن، علاوه بر تأمین سرپناه، فراهم‌کردن محیطی مناسب برای زندگی شهروندان است و تکمیل خدمات عمومی باید هم‌پای ساخت واحدها پیش برود.

کد مطلب 6986708

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