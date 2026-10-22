به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای مسکن بیجار با تأکید بر ضرورت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در پروژه‌های مسکونی اظهار کرد: ساخت واحدهای مسکونی به‌تنهایی برای تحقق سکونت پایدار کافی نیست و فراهم‌کردن امکانات موردنیاز ساکنان نیز باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: تأمین آب، برق، فضاهای آموزشی، درمانگاه، پارک و فضای سبز باید متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و جمعیت‌پذیری سایت‌های مسکونی انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر تعیین تکلیف پروژه‌های خدماتی نیمه‌تمام، تأمین اعتبارات موردنیاز و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

قادری در ادامه سفر شهرستانی خود به بیجار، از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های انبوه‌سازی و گروه ساخت بازدید کرد و در نشست شورای مسکن این شهرستان، موانع اجرایی طرح‌ها و راهکارهای رفع مشکلات را با مدیران مربوط بررسی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح‌های مسکن، علاوه بر تأمین سرپناه، فراهم‌کردن محیطی مناسب برای زندگی شهروندان است و تکمیل خدمات عمومی باید هم‌پای ساخت واحدها پیش برود.