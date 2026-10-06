به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های مسکن حمایتی سنندج اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه است و اجرای طرح‌های حمایتی در این حوزه باید با جدیت و رعایت برنامه زمان‌بندی دنبال شود.

وی افزود: اجرای پروژه‌های مسکن در بخش‌های مختلف، علاوه بر تأمین سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن، زمینه فعالیت مجموعه گسترده‌ای از تولیدکنندگان مصالح، نیروهای فنی، پیمانکاران، شرکت‌های مهندسی و بخش حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.

تحویل به‌موقع، حق متقاضیان مسکن است

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر ضرورت پایبندی پروژه‌ها به زمان‌بندی تعیین‌شده، گفت: تحویل واحدهای مسکونی در موعد مقرر یک وظیفه قانونی و اداری است و دستگاه‌های متولی باید برای کاهش مدت انتظار متقاضیان از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.

قادری ادامه داد: تأخیر در عملیات ساخت، علاوه بر طولانی شدن زمان انتظار مردم، هزینه اجرای پروژه و قیمت مصالح را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتری به متقاضیان و سازندگان وارد کند.

وی پرداخت به‌موقع آورده متقاضیان، تخصیص و پرداخت تسهیلات بانکی و انجام تعهدات سازندگان را از عوامل مؤثر بر سرعت اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: هرگونه وقفه در این زنجیره می‌تواند روند ساخت و تحویل واحدها را با مشکل مواجه کند.

مسکن بدون زیرساخت تحویل نمی‌شود

قادری با تأکید بر ضرورت همزمانی اجرای خدمات زیربنایی با ساخت واحدهای مسکونی، اظهار کرد: پروژه‌های مسکن حمایتی باید همزمان از ظرفیت آب، برق، گاز و تلفن برخوردار شوند و تحویل واحدها بدون تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه بانکی نیز در قبال متقاضیان این طرح مسئولیت دارند و لازم است تعهدات خود را متناسب با برنامه اجرای پروژه‌ها انجام دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: کیفیت ساختمان‌های این طرح نباید فدای سرعت شود و استفاده از مصالح نامرغوب در هیچ‌یک از پروژه‌ها قابل قبول نیست.

قادری هشدار داد: در صورت مشاهده استفاده از مصالح بی‌کیفیت یا تخلف در روند اجرای پروژه، با پیمانکار مربوطه مطابق ضوابط برخورد خواهد شد و صورت‌وضعیت پیمانکار متخلف تأیید نمی‌شود.

وی همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران و کارشناسان در پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: پیشبرد طرح‌های بزرگ عمرانی با مکاتبه و مدیریت از پشت میز امکان‌پذیر نیست و نظارت مستمر در محل پروژه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

ساخت‌وساز، زنجیره‌ای از مشاغل را فعال می‌کند

قادری با اشاره به نقش صنعت ساختمان در اقتصاد استان گفت: رونق ساخت‌وساز تنها به احداث واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود و بخش‌هایی مانند تولید مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و نیروی انسانی نیز از این فرآیند تأثیر می‌پذیرند.

وی افزود: تداوم اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند تقاضا برای مصالح و خدمات ساختمانی را افزایش داده و به فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط منجر شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان تأکید کرد: اگر منابع مالی به‌موقع تأمین شود، پروژه‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند و دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را داشته باشند، نهضت ملی مسکن می‌تواند به یکی از محورهای رونق تولید و اشتغال در استان تبدیل شود.

در جریان این بازدید، پروژه ۵۲۰ واحدی مسکن حمایتی بفران، دیمن و بارین در منطقه اسلام‌آباد، پروژه‌های ۳۶۴ و ۱۶۸ واحدی هیوا در شهرک زاگرس و پروژه‌های ۱۷۵ واحدی آونگ و ۱۸۵ واحدی هوران در فاز چهارم بهاران سنندج مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.