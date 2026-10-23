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۱ آبان ۱۴۰۵، ۵:۴۲

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

نکویی‌مجد نخستین طلای روز پنجم را گرفت/ مدال نقره برای بیگ‌رضایی

نکویی‌مجد نخستین طلای روز پنجم را گرفت/ مدال نقره برای بیگ‌رضایی

نمایندگان پرتاب وزنه مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده‌های اول و دوم فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است که محمدطاها بیگ‌رضایی و مهران نکویی‌مجد در پرتاب وزنه مردان کلاس F34 به رقابت با ورزشکارانی از ویتنام، قرقیزستان، قطر، چین و کویت پرداختند و در پایان موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

نکویی‌مجد با پرتاب ۱۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر بر سکوی اول قرار گرفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

بیگ‌رضایی نیز با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۷۹ سانتی‌متر در جایگاه دوم قرار گرفت و به نقره رسید.

پرتابگر قطری با رکورد ۱۰:۴۹ سانتی‌متر سوم شد.

در این مسابقات نکویی‌مجد به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۱۱:۳۷ ، ۱۱:۶۸ ، ۱۱:۶۰ ، ۱۱:۹۰ ، ۱۱:۸۴ و ۱۱:۴۷ سانتی‌متر شد.

بیگ‌رضایی نیز موفق به ثبت پرتاب های ۱۱:۶۱ ، ۱۱:۷۹ ، ۱۱:۷۳ ، ۱۱:۷۳ ، ۱۱:۶۱ و ۱۱:۵۲ سانتی‌متر شد.

کد مطلب 6986776

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