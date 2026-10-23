صدور هشدار زودهنگام در نجران عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان دفاع مدنی عربستان بامداد جمعه از فعال شدن سامانه هشدار زودهنگام در منطقه نجران خبر داد.
این سازمان همچنین اعلام کرد: خطر در شهرهای خمیس مشیط و ابها پس از فعال شدن هشدار زودهنگام در بامداد جمعه برطرف شده است.
برخی رسانههای یمنی نیز از توقف فعالیت فرودگاه طائف در پی حملات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح یمن خبر دادند.
این هشدارها معمولاً در پی حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن به مناطق مختلف عربستان صادر میشوند؛ با این حال، ارتش یمن تاکنون بیانیهای درباره حملات احتمالی بامداد جمعه، اهداف مورد حمله یا خسارتهای احتمالی منتشر نکرده است.
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