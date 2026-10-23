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۱ آبان ۱۴۰۵، ۷:۰۳

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر دونده ایران با بهترین رکورد شخصی برنز گرفت

دختر دونده ایران با بهترین رکورد شخصی برنز گرفت

فاطمه امیرزادگانی در رقابت های پرش طول بازی های پاراآسیایی موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه امیرزادگانی در پنجمین روز بازی های پاراآسیایی موفق به کسب مدال شد.

او در رقابت پرش طول کلاس T۱۲ با پرشی به طول ۵.۱۳ مدال برنز گرفت. این بهترین رکورد شخصی امیرزادگانی به حساب می آید.

کد مطلب 6986785

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