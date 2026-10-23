دختر دونده ایران با بهترین رکورد شخصی برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه امیرزادگانی در پنجمین روز بازی های پاراآسیایی موفق به کسب مدال شد.

او در رقابت پرش طول کلاس T۱۲ با پرشی به طول ۵.۱۳ مدال برنز گرفت. این بهترین رکورد شخصی امیرزادگانی به حساب می آید.