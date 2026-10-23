ادامه ناپایداری جوی و کاهش محسوس دما در ایلام

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: از روز گذشته شاهد روند کاهشی دما در سطح استان بوده‌ایم و نسبت به اوایل هفته حدود ۵ الی ۶ درجه کاهش ثبت شده است که این تغییرات نشان‌دهنده ورود توده هوای خنک‌تر به منطقه محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دمای هوا در حال حاضر در محدوده نرمال قرار دارد، افزود: امروز استان تحت تاثیر یک سامانه ناپایدار قرار دارد و در برخی ساعات بارش باران و رعد و برق مورد انتظار است که می‌تواند شرایط جوی را تحت تاثیر قرار دهد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود طی اواخر امروز، بارش‌ها مقداری تقویت شوند و هرچند از نظر مقدار، بارش‌های این سامانه موثر و گسترده نخواهد بود، اما امکان تقویت نقطه‌ای آن به ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی وجود دارد.

احمدی‌نژاد با اشاره به خطرات ناشی از بارش‌های رگباری و نقطه‌ای خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع رعد و برق، توصیه می‌شود شهروندان از تردد در ارتفاعات، مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند و در صورت سفر به مناطق کوهستانی، تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی با ارائه پیش‌بینی بلندمدت از وضعیت جوی پاییز گفت: برای ادامه فصل پاییز انتظار داریم بارش‌ها از حد نرمال بالاتر باشد و طی هفته‌های آینده بارش‌ها به تدریج در سطح استان آغاز شود تا بخشی از کمبود منابع آبی جبران گردد.

کارشناس هواشناسی ایلام در پایان تاکید کرد: با توجه به تغییرات سریع شرایط جوی در فصل پاییز، از شهروندان می‌خواهیم برای اطلاع از آخرین وضعیت هوا و هشدارهای احتمالی، گزارش‌های روزانه هواشناسی را از طریق رسانه‌های رسمی دنبال کنند تا در جریان نوسانات جوی قرار بگیرند.