به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر راشدی روز جمعه از اضافه شدن ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی خودروها در آذربایجان‌شرقی از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: این سهمیه در راستای اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت و تسهیل فرایند سوخت‌گیری، علاوه بر سهمیه‌های نرخ اول و دوم با قیمت‌های هر لیتر یک‌هزار و ۵۰۰ و سه‌هزار تومان به کارت‌های سوخت شخصی اضافه می‌شود و میزان و قیمت سهمیه‌های قبلی تغییری نمی‌کند.

راشدی با اشاره به تغییر شیوه سوخت‌گیری در جایگاه‌های استان افزود: از اول آبان‌ماه، دریافت بنزین در جایگاه‌های عرضه سوخت آذربایجان‌شرقی فقط با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین شهروندان هنگام مراجعه به جایگاه‌ها باید کارت سوخت خود را همراه داشته باشند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی درباره خودروهای فاقد کارت سوخت نیز گفت: مالکان این خودروها می‌توانند با مراجعه به سامانه [fcs.niopdc.ir](https://fcs.niopdc.ir) برای دریافت کارت سوخت شخصی ثبت‌نام کنند و کارت خود را به‌صورت حضوری و در تمام ساعات شبانه‌روز تحویل بگیرند.

وی همچنین با اشاره به اختصاص کارت سوخت اضطراری برای خودروهای دارای پلاک گذرموقت، پنج جایگاه عرضه سوخت را برای ارائه این خدمت معرفی کرد.

بر این اساس، جایگاه نبی‌اکرم در جاده فرودگاه، جایگاه تعاونی ۱۰۶ در محدوده جنب جاده پالایشگاه، جایگاه نیایش در خیابان پاسداران، جایگاه شب‌خیز در باسمنج و جایگاه افتخاری در جاده شهید کسائی برای سوخت‌گیری این خودروها در نظر گرفته شده‌اند.