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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۶

کشف ۴۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در انبار منجیل‌آباد

کشف ۴۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در انبار منجیل‌آباد

رباط کریم- جانشین انتظامی غرب استان تهران از کشف ۴۳ هزار و ۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال و دستگیری پنج متهم در رباط‌کریم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۴۳ هزار و ۸۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق در انباری واقع در منجیل‌آباد رباط‌کریم و دستگیری پنج متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد.

زلفخانی با اشاره به آغاز رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی درباره فعالیت افرادی در زمینه انتقال فرآورده‌های نفتی و جایگزینی گازوئیل با سایر فرآورده‌ها، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری و انتقال سوخت قاچاق را در منجیل‌آباد شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی، به همراه نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و دادستان رباط‌کریم برای بازرسی از محل اعزام شدند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در جریان بازرسی از این محل، ۶ مخزن و یک تانکر کشف شد که بررسی کارشناسان نشان داد حجم فرآورده‌های نفتی موجود در آن‌ها به ۴۳ هزار و ۸۰۰ لیتر می‌رسد.

وی با بیان اینکه ارزش سوخت قاچاق کشف‌شده ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در جریان این عملیات پنج متهم دستگیر شدند و دو دستگاه کامیون و یک دستگاه وانت نیسان که برای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی استفاده می‌شد، توقیف شد.

زلفخانی خاطرنشان کرد: تمامی فرآورده‌های نفتی کشف‌شده با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رباط‌کریم توقیف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6986340

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