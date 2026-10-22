کشف ۲۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با سرشبکه‌های قاچاق در کشور، پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات تخصصی از قاچاق سوخت با صدور بارنامه‌های صوری توسط یک شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای مطلع شد و موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق پلیس امنیت اقتصادی با تحقیقات مفصل به‌عمل‌آمده موفق به کشف ۲۲۲ هزار و ۱۶۶ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل با استفاده از اسناد غیرواقعی (بارنامه صوری) شدند و یک نفر را به‌عنوان متهم دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: ارزش سوخت کشف‌شده برابر ارزیابی صورت‌گرفته توسط کارشناسان حدود ۵۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود که در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.