به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح جمعه در ویژه‌برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی قلب، با اشاره به سهم بیماری‌های قلبی‌وعروقی در مرگ‌ومیر اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های گسترده در علم پزشکی و حوزه درمان، همچنان نزدیک به ۴۰ درصد از دلایل مرگ‌ومیر به بیماری‌های قلبی‌وعروقی مربوط است؛ موضوعی که ضرورت توجه به سلامت قلب را فراتر از مراکز درمانی و اتاق‌های عمل نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه اصل «پیشگیری بهتر از درمان» هنوز به‌طور جدی در جامعه و نظام سلامت نهادینه نشده است، افزود: در بسیاری از موارد، افراد زمانی به فکر مراقبت از سلامت خود می‌افتند که بیماری به مرحله خطر رسیده باشد، در حالی که پیشگیری باید پیش از بروز مشکلات جدی مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند توسعه بخش درمان و بهداشت در دهه‌های گذشته بیان کرد: طی سه دهه اخیر، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه درمان، بخش بهداشت متناسب با این تحولات توسعه نیافته و همچنان با ساختارها و سازوکارهای پیشین فعالیت می‌کند.

محمدزاده تأکید کرد: اصلاح حکمرانی سلامت مستلزم تحول اساسی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تقویت جایگاه بهداشت و پیشگیری است.

وی فرهنگ سلامت را از عوامل مؤثر در کم‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه دانست و گفت: تقویت بهداشت و توجه به ظرفیت خانه‌های بهداشت به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت، از موضوعات مورد پیگیری است.

معاون سیاسی‌واجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به بیماری‌های قلبی و مغزی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از عوامل خطر این بیماری‌ها قابل پیشگیری است و به همین دلیل، لازم است برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت متناسب با ضرورت پیشگیری بازنگری شوند.

محمدزاده با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در پیگیری مسائل اجتماعی و حوزه سلامت اظهار کرد: در سال‌های اخیر، افراد دغدغه‌مند در زمینه‌های مختلف در قالب تشکل‌های غیردولتی گرد هم آمده‌اند و اکنون ۶۲۷ تشکل مردم‌نهاد در آذربایجان‌شرقی در حوزه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند.

وی با اعلام آمادگی معاونت سیاسی‌واجتماعی استانداری برای همکاری با فعالان و متخصصان حوزه سلامت، بر ضرورت گفت‌وگو و مشارکت برای شناسایی راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌وعروقی و رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد.