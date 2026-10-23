اعلام اسامی محصولات غیرمجاز آرایش صورت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسیهای نظارتی سازمان غذا و دارو نشان میدهد تعدادی از محصولات آرایش صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع میشوند.
اسامی محصولات غیرمجاز
▪️ کانسیلر
▫️ JULIUS BEAUTY
▪️ رژگونه
▫️ DODO GIRL
▪️ کرم پودر
▫️ GABRINI – MAKE UP COVER
▪️ کرم جوانساز
▫️ MATIA
▪️ کرم آنتیاکسیدان
▫️ BIOAQUA
▪️ پرایمر
▫️ GABRINI – FOUNDATION PRIMER
▪️ کرم پودر مات
▫️ GABRINI – MAKE UP COVER
▪️ رژگونه مایع
▫️ MODA GOLD – LIQUID BLUSH
▪️ کانتور صورت
▫️ JULIUS – BEAUTY CONTOUR
▪️ رژگونه تراکوتا
▫️ BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER
▪️ کرم پودر
▫️ LOREAL
▪️ رژگونه
▫️ ARTSKIN – BLUSH
سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف فرآوردههای فاقد مجوز هشدار داده و اعلام کرده است استفاده از این محصولات میتواند سلامت مصرفکنندگان را به خطر بیندازد.
شهروندان از خرید این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده عرضه آنها، موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.
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