اعلام اسامی محصولات غیرمجاز آرایش صورت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بررسی‌های نظارتی سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد تعدادی از محصولات آرایش صورت بدون دریافت مجوزهای قانونی در بازار توزیع می‌شوند.

اسامی محصولات غیرمجاز

▪️ کانسیلر

▫️ JULIUS BEAUTY

▪️ رژگونه

▫️ DODO GIRL

▪️ کرم پودر

▫️ GABRINI – MAKE UP COVER

▪️ کرم جوان‌ساز

▫️ MATIA

▪️ کرم آنتی‌اکسیدان

▫️ BIOAQUA

▪️ پرایمر

▫️ GABRINI – FOUNDATION PRIMER

▪️ کرم پودر مات

▫️ GABRINI – MAKE UP COVER

▪️ رژگونه مایع

▫️ MODA GOLD – LIQUID BLUSH

▪️ کانتور صورت

▫️ JULIUS – BEAUTY CONTOUR

▪️ رژگونه تراکوتا

▫️ BARISH – TERAKOOTA FACE BLUSHER

▪️ کرم پودر

▫️ LOREAL

▪️ رژگونه

▫️ ARTSKIN – BLUSH

سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف فرآورده‌های فاقد مجوز هشدار داده و اعلام کرده است استفاده از این محصولات می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

شهروندان از خرید این محصولات خودداری کنند و در صورت مشاهده عرضه آنها، موضوع را به مراجع نظارتی گزارش دهند.