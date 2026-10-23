به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، موضوع دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی اصلی شرکت‌های پالایشی را به انجمن صنعت پالایش نفت ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش و با اشاره به نامه ۲۵ مهر در خصوص دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فراورده‌های نفتی، وفق بند ۲ مصوبه ۱۵ مهر هیئت وزیران، اعلام قیمت شهریور ماه بر مبنای ابلاغیه ۲۳ دی سال ۱۴۰۲ و مشابه ماه‌های تیر و مرداد خواهد بود.

از ابتدای مهر نیز تا زمان پایان نوسانات غیرمتعارف قیمت‌های بین‌المللی خوراک و فرآورده، قیمت‌ها بر مبنای بند ۷ مصوبه ۱۵ مهر هیئت وزیران محاسبه و اعلام می‌شود.