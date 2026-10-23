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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

طاهری: اراذل و اوباش در جاجرم دستگیر شد

طاهری: اراذل و اوباش در جاجرم دستگیر شد

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری فردی خبر داد که با عربده‌کشی و فحاشی، موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و برهم‌زدن نظم عمومی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی وقوع عربده‌کشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان امداد قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند و موتورسیکلت وی نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفتار هنجارشکنانه و ایجاد مزاحمت برای مردم، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6986907

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