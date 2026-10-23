ناپایداری جوی در استان اردبیل تا دوشنبه

مجید کوهی، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: واکاوی تازه‌ترین برونداد مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا حکایت از آن دارد که فضای جوی استان اردبیل تا دوشنبه هفته آینده متأثر از جریان‌های شمالی و رطوبت دریای خزر، وضعیت ناپایداری را تجربه می‌کند. بر این پایه، آسمان استان در این بازه غالباً کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، مه‌گرفتگی و بارش‌های رگباری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به الگوی پراکنش بارش، شدت ناپایداری‌های جوی و میزان بارش در نواحی مختلف استان یکسان نخواهد بود. بر پایه واکاوی نقشه‌های پیش‌بینی بارش تجمعی، نیمه شرقی استان به سبب تأثیرپذیری بیشتر از جریان‌های مرطوب خزری، بیش‌تر در معرض ناپایداری‌های شدیدتر و بارش‌های متناوب قرار دارد؛ در عوض، در نیمه غربی استان، بارش‌ها بیشتر به شکل پراکنده رخ می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:هرچند مجموع بارش این سامانه در اغلب مناطق چشمگیر نخواهد بود، اما با توجه به رگباری بودن ناپایداری‌ها، احتمال آب‌گرفتگی مقطعی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی نقاط وجود دارد. همچنین، رخداد رعدوبرق و برخورد صاعقه، به‌ویژه در ارتفاعات، بعید نیست.

کوهی ادامه داد: از لحاظ دمایی، در مناطق مرکزی و جنوبی استان هوای نسبتاً سردی مستقر خواهد شد. همچنین، وزش باد شرقی با سرعت ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود که در ساعت‌های بعدازظهر شدت بیشتری می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به احتمال شکل‌گیری مه، پایین بودن کف ابرها و کاهش دید افقی، به‌ویژه در جاده‌ها و گردنه‌های کوهستانی، احتیاط در تردد جاده‌ای ضروری است. همچنین، احتمال اختلال مقطعی در پروازهای فرودگاه اردبیل وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از بعدازظهر دوشنبه، شدت ناپایداری‌های جوی استان به‌تدریج کاسته می‌شود و برای سه‌شنبه، شرایط جوی نسبتاً پایدارتری پیش‌بینی می‌شود؛ با این وجود، در بعضی مناطق، افزایش ابر و مه‌گرفتگی در ساعت‌های نخستین روز همچنان محتمل است.