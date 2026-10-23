محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شاهد رگبارهای پراکنده باران در برخی مناطق استان بودیم که براساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی بیشترین مقدار بارش از ایستگاه «کبودرآهنگ» با ۱۳.۵ میلی‌متر و ایستگاه باران سنجی «دورنیان رزن» با ۱۳ میلی‌متر گزارش شد.

وی همچنین به وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط استان اشاره کرد و افزود: روز گذشته سرعت وزش باد در ایستگاه‌های «گل‌تپه» و «شیرین‌سو» برای لحظاتی به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت جوی استان همدان در روزهای آتی بیان کرد: برای چند روز آینده عمدتا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد معمول در ساعات پس از ظهر پیش‌بینی می‌شود هرچند در برخی روزها به ویژه در اواسط روز و در منطقه دامنه ارتفاعات احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده باران وجود دارد اما تا اواسط هفته آینده انتظار بارش موثری در استان نخواهیم داشت.

وی در خصوص نوسانات دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: صبح امروز کاهش نسبتا محسوسی در دمای صبحگاهی ثبت شد به طوری که شهرستان‌های «همدان»، «رزن» و «بهار» با ۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به عنوان خنک‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و در گرمترین ساعات روز گذشته «اسدآباد» با ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود.

باقری شکیب در پایان یادآور شد: برای روزهای آتی ثبات نسبی در دمای کمینه و بیشینه هوا پیش‌بینی می‌شود و نوسانات دمایی در حد یک تا ۲ درجه خواهد بود.