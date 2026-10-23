  1. استانها
  2. خوزستان
۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

ناپایداری جوی و وزش باد در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

ناپایداری جوی و وزش باد در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به شرایط ناپایداری تا روز دوشنبه افزایش ابر، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به میزان وزش باد طی فردا در برخی مناطق به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز تا روز یکشنبه مواج خواهد بود.

وی در خصوص دمای نقاط مختلف استان در شبانه‌روز گذشته اظهار داشت: امیدیه با دمای ۳۸.۶ و ایذه با دمای ۱۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: اهواز (فرودگاه) نیز در شبانه‌روز گذشته به بیشینه دمای ۳۵.۷ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6986914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها