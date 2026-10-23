محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جمعه، آسمان استان در برخی ساعات با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار پراکنده و در مناطق مستعد همراه با گردوخاک خواهد بود و احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق به‌ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.



وی افزود: بیشینه دمای شهر قم در امروز جمعه به ۳۲ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما نیز ۱۶ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان ادامه داد: روز شنبه هفته آینده آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان نیز احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.



وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: از روز شنبه دوم آبان‌ماه روند کاهش دمای هوا آغاز می‌شود و دمای هوا نسبت به روز جمعه کاهش خواهد یافت.



کارشناس هواشناسی استان قم خاطرنشان کرد: روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز با فعالیت موج ناپایدار دیگری، در برخی ساعات افزایش ابر، افزایش موقتی سرعت وزش باد و گردوخاک و در برخی نقاط رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

