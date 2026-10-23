هواشناسی ایران اول آبان ۱۴۰۵؛ آغاز بارش در ۱۸ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا یکشنبه هفته آینده در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان، گلستان، مازندران و گیلان در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

این وضعیت روز جمعه در برخی مناطق استان‌های کردستان، کرمانشاه و لرستان نیز پیش‌بینی شده است.

روز دوشنبه در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، سمنان و ارتفاعات البرز مرکزی و روز سه‌شنبه در مناطق شمال شرق و شرق کشور بارش رخ خواهد داد.

طی پنج روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب در برخی مناطق استان‌های کرمان، فارس و هرمزگان رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. دریای خزر نیز از روز یکشنبه تا سه‌شنبه مواج خواهد بود.

هشدار نارنجی رگبار نسبتا شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید موقتی و احتمال تگرگ

هشدار نارنجی رگبار نسبتا شدید باران، رعدوبرق، وزش باد نسبتا شدید موقتی و احتمال تگرگ

منطقه اثر:

جمعه ۱۴۰۵/۰۸/۰۱: نیمه جنوبی کرمان

اثر مخاطره: جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی.

توصیه: خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها، تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده، تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی.