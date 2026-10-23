طباطبایی: مؤمنان نباید از تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بترسند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سراب با اشاره به آیات قرآن کریم درباره پرهیز از ترس در برابر دشمنان اظهار کرد: تهدید و ارعاب از ابزارهایی است که برای تضعیف روحیه مؤمنان به کار گرفته می‌شود، اما انسان باایمان باید با اتکا به خداوند، استواری اعتقادی خود را حفظ کند.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: قدرت‌های خارجی با استفاده از تهدید و فضاسازی تبلیغاتی تلاش می‌کنند در جامعه ترس و نگرانی ایجاد کنند؛ ازاین‌رو، نباید اجازه داد این اقدامات بر اراده و روحیه مردم تأثیر بگذارد.

امام جمعه سراب با اشاره به آیات سوره آل‌عمران درباره توکل مؤمنان به خداوند در مواجهه با تهدیدها، تصریح کرد: قرآن کریم به مؤمنان می‌آموزد که در برابر فشار و تهدید دشمنان، به جای تسلیم شدن در برابر ترس، بر ایمان خود بیفزایند و خداوند را تکیه‌گاه اصلی خود بدانند.

طباطبایی با بیان اینکه ایمان حقیقی با شجاعت و پایداری همراه است، گفت: مؤمنان باید در برابر تهدیدهای دشمنان هوشیار باشند و اجازه ندهند تبلیغات و فضاسازی‌های روانی، باورها و اعتماد آنان را تضعیف کند.

وی با اشاره به تحولات و رفتارهای آمریکا در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: ملت‌ها نباید قدرت‌های خارجی را شکست‌ناپذیر تصور کنند، بلکه باید با شناخت واقعیت‌ها و حفظ روحیه خود، در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کنند.

امام جمعه سراب همچنین بر ضرورت تقویت باورهای دینی و پرهیز از ناامیدی تأکید کرد و افزود: درجات ایمان افراد متفاوت است و مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و تبلیغات منفی می‌تواند زمینه تزلزل برخی افراد را فراهم کند؛ ازاین‌رو، تقویت اعتقادات و افزایش آگاهی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

طباطبایی با بیان اینکه حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در مواجهه با تهدیدهای خارجی ضروری است، خاطرنشان کرد: جامعه باید ضمن حفظ هوشیاری، از گرفتار شدن در فضای ترس و نگرانی دوری کند و با اتکا به آموزه‌های دینی، مسیر خود را ادامه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شناخت آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع) را برای تقویت روحیه دینی جامعه ضروری دانست و گفت: پایبندی به ارزش‌های اسلامی و عمل به تعالیم دینی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش استقامت و مسئولیت‌پذیری در برابر دشواری‌ها باشد.

امام جمعه سراب در پایان بر ضرورت حفظ ایمان، امید و آمادگی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید کرد و برای عزت و سربلندی کشور و توفیق مردم در پایبندی به آموزه‌های اسلامی دعا کرد.