به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید قاسم هاشمی‌امین در خطبه های نماز جمعه زابل اظهار کرد: یکی از اهداف تهدیدهای خارجی، تأثیرگذاری بر محاسبات مسئولان و ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی و امنیتی کشور است؛ ازاین‌رو، مسئولان باید با هوشیاری و تدبیر، منافع ملی را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند.

امام جمعه موقت زابل با بیان اینکه تهدید و فشار روانی نمی‌تواند اراده ملتی را که در مقاطع مختلف از کشور خود دفاع کرده است تضعیف کند، افزود: حفظ وحدت ملی، حمایت مردم، هدایت‌های رهبری و برنامه‌ریزی مسئولان از ظرفیت‌های مهم کشور برای عبور از شرایط حساس است.

امام جمعه موقت زابل با تأکید بر جایگاه امامت و ولایت در جامعه اسلامی گفت: اطاعت از اهل‌بیت(ع) و توجه به آموزه‌های دینی در تقویت انسجام و سامان‌یافتن امور جامعه نقش دارد و ملت‌ها باید قدر این نعمت را بدانند.

هاشمی‌امین همچنین با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت شناخت سیره آن حضرت و توجه به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) تأکید کرد.

وی جهاد، صبر و امر به معروف را از ارزش‌های مؤثر در اصلاح جامعه دانست و یادآور شد که پایبندی به ارزش‌های دینی باید در رفتار اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردم نمود داشته باشد.

امام جمعه موقت زابل در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مشکلات داخلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخشی از تهدیدها و فضاسازی‌های خارجی را مرتبط با تلاش برای مدیریت چالش‌های داخلی این طرف‌ها ارزیابی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران با حفظ وحدت، هوشیاری و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت را ادامه دهد.