کشف ۱۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم جواد رفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزداران شمال سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، از دپوی مواد مخدر در آن سوی مرز آگاه شدند و با تشدید اقدامات اطلاعاتی، مسیرهای احتمالی انتقال این محموله به داخل کشور را تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از ساعت‌ها کمین هدفمند و پایش دقیق الکترواپتیکی، قاچاقچیان را غافلگیر کردند و مانع انتقال مواد مخدر به داخل کشور شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان با رها کردن محموله خود به آن سوی مرز متواری شدند و مرزداران در پاک‌سازی محل، ۱۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۲۲ کیلوگرم تریاک، چهار کیلوگرم هروئین و دو کیلوگرم مرفین کشف و ضبط کردند.

رفیعی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مرزداران با آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه اقدام غیرقانونی در مرزها مقابله می‌کنند.