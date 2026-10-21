  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

کشف ۱۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان

کشف ۱۲۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای شمالی سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از ناکامی قاچاقچیان در انتقال مواد مخدر به داخل کشور و کشف ۱۲۸ کیلوگرم انواع مواد افیونی در عملیات مرزداران شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم جواد رفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزداران شمال سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، از دپوی مواد مخدر در آن سوی مرز آگاه شدند و با تشدید اقدامات اطلاعاتی، مسیرهای احتمالی انتقال این محموله به داخل کشور را تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: مرزداران پس از ساعت‌ها کمین هدفمند و پایش دقیق الکترواپتیکی، قاچاقچیان را غافلگیر کردند و مانع انتقال مواد مخدر به داخل کشور شدند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: قاچاقچیان با رها کردن محموله خود به آن سوی مرز متواری شدند و مرزداران در پاک‌سازی محل، ۱۲۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۲۲ کیلوگرم تریاک، چهار کیلوگرم هروئین و دو کیلوگرم مرفین کشف و ضبط کردند.

رفیعی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: مرزداران با آمادگی عملیاتی و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه اقدام غیرقانونی در مرزها مقابله می‌کنند.

کد مطلب 6985478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها