به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه اول، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه اول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان خاصه امام شهیدمان، آیتالله سیدعلی خامنهای به شرح زیر است:
* هیئت دانشآموزی انصارالمهدی شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام مهدی طاهری
روضه: حسین علیمحمدی، مهدی مطلبی
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت چهار شب، ساعت ۱۸
مکان: مهدیه مصلی شهرکرد
* هیئت عزاداری مسجد امام حسن مجتبی شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام احمدی
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت ۱۰ شب، ساعت ۱۹
مکان: مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهرکرد
* هیئت انصارالمهدی منظریه
سخنران: حجتالاسلام رضا اسماعیلی
روضه: ابراهیم نوروزی
زمان: از ششم تا هشتم آبانماه، ساعت ۱۸
مکان: مسجد سلمان فارسی شهرک منظریه شهرکرد
* هیئت فاطمیون شهرکرد
سخنران: شیخ امیر لجمورکی
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب
مکان: خیابان سعدی، کوچه ۶۷
* هیئت رزمندگان اسلام شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام سید مهدی هاشمی
روضه: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
زمان: از ۳۰ آبان به مدت چهار شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع شهرکرد
* هیئت مسجد جامع امام علی شهر گندمان
سخنران: حجتالاسلام ملکپور
روضه: کربلایی حسن غیاثی
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع امام علی علیه السلام شهر گندمان
* هیئت سادات شهرستان بروجن
سخنرانان: حجج اسلام: سید محمد احمدی، سیدابوالقاسم کاظمی
روضه: امید حقیقت، محسن حیدری
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حاج کرامت بروجن
* هیئت یا حسین علیه السلام شلمزار
سخنران: حجتالاسلام سید محمدجواد احمدی
روضه: امین سهرابی
زمان: از یکم آبان به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت ابوالفضل شلمزار
* هیئت عزاداری صاحب الزمان طاقانک
سخنران: حجتالاسلام حسنزاده
روضه: امیرحسین یارمحمدی
زمان: از دوم آبانماه به مدت پنج شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) طاقانک
* هیئت عزاداری پایگاه بقیةالله کیان
سخنران: حجتالاسلام حسینی
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد جامع شهر کیان
* هیئت عزاداری مسجد چهارده معصوم
سخنران: حجتالاسلام سید نصرالله کاظمی
روضه: نعمتالله اسدپور
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان: خیابان مولوی، مسجد چهارده معصوم علیهمالسلام
*هیئت مسجد حضرت فاطمة الزهرا شهرکرد
سخنران: حجتالاسلام هاشمی
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از یکم آبان به مدت سه شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء
مکان: مسجد حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها شهرکرد
* هیئت عزاداری حوزه علمیه اردل
سخنران: اساتید حوزه علمیه
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب، ساعت ۱۸
مکان: حوزه علمیه اردل
* هیئت یا زهرا دارالقرآن حضرت مهدی هفشجان
سخنرانان: حجج اسلام: فاطمی و کیوانی
زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب، ساعت ۲۰
مکان: میدان امام (ره) هفشجان
* هیئت دانش آموزی شباب المهدی کیان
سخنران: حجتالاسلام اسماعیلزاده
روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام
زمان: از یکم آبان به مدت سه شب
مکان: آستان مقدس امامزاده عزیزالله کیان
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