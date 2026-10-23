به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه اول، محافل عزاداری در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

برنامه برخی از این محافل سوگواری در فاطمیه اول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان خاصه امام شهیدمان، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به شرح زیر است:

* هیئت دانش‌آموزی انصارالمهدی شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی طاهری

روضه: حسین علیمحمدی، مهدی مطلبی

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت چهار شب، ساعت ۱۸

مکان: مهدیه مصلی شهرکرد

* هیئت عزاداری مسجد امام حسن مجتبی شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام احمدی

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت ۱۰ شب، ساعت ۱۹

مکان: مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهرکرد

* هیئت انصارالمهدی منظریه

سخنران: حجت‌الاسلام رضا اسماعیلی

روضه: ابراهیم نوروزی

زمان: از ششم تا هشتم آبان‌ماه، ساعت ۱۸

مکان: مسجد سلمان فارسی شهرک منظریه شهرکرد

* هیئت فاطمیون شهرکرد

سخنران: شیخ امیر لجمورکی

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب

مکان: خیابان سعدی، کوچه ۶۷

* هیئت رزمندگان اسلام شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام سید مهدی هاشمی

روضه: مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام

زمان: از ۳۰ آبان به مدت چهار شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع شهرکرد

* هیئت مسجد جامع امام علی شهر گندمان

سخنران: حجت‌الاسلام ملک‌پور

روضه: کربلایی حسن غیاثی

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع امام علی علیه السلام شهر گندمان

* هیئت سادات شهرستان بروجن

سخنرانان: حجج اسلام: سید محمد احمدی، سیدابوالقاسم کاظمی

روضه: امید حقیقت، محسن حیدری

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حاج کرامت بروجن

* هیئت یا حسین علیه السلام شلمزار

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمدجواد احمدی

روضه: امین سهرابی

زمان: از یکم آبان به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت ابوالفضل شلمزار

* هیئت عزاداری صاحب الزمان طاقانک

سخنران: حجت‌الاسلام حسن‌زاده

روضه: امیرحسین یارمحمدی

زمان: از دوم آبان‌ماه به مدت پنج شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت صاحب الزمان (عج) طاقانک

* هیئت عزاداری پایگاه بقیة‌الله کیان

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت سه شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد جامع شهر کیان

* هیئت عزاداری مسجد چهارده معصوم

سخنران: حجت‌الاسلام سید نصرالله کاظمی

روضه: نعمت‌الله اسدپور

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت چهار شب، بعد از نماز مغرب و عشاء

مکان: خیابان مولوی، مسجد چهارده معصوم علیهم‌السلام

*هیئت مسجد حضرت فاطمة الزهرا شهرکرد

سخنران: حجت‌الاسلام هاشمی

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از یکم آبان به مدت سه شب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء

مکان: مسجد حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها شهرکرد

* هیئت عزاداری حوزه علمیه اردل

سخنران: اساتید حوزه علمیه

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب، ساعت ۱۸

مکان: حوزه علمیه اردل

* هیئت یا زهرا دارالقرآن حضرت مهدی هفشجان

سخنرانان: حجج اسلام: فاطمی و کیوانی

زمان: از ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب، ساعت ۲۰

مکان: میدان امام (ره) هفشجان

* هیئت دانش آموزی شباب المهدی کیان

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل‌زاده

روضه: مداحان اهل بیت علیهم السلام

زمان: از یکم آبان به مدت سه شب

مکان: آستان مقدس امامزاده عزیزالله کیان