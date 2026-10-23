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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

استقبال یمن از عملیات ضدصهیونیستی الخلیل

استقبال یمن از عملیات ضدصهیونیستی الخلیل

وزارت امور خارجه یمن ضمن تبریک عمملیات استشهادی الخلیل تأکید کرد که ملت فلسطین تا تحقق کامل حقوق خود به جهاد و مقاومت ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه دولت صنعا در یمن، عملیات قهرمانانه در الخلیل در کرانه باختری اشغالی را که منجر به هلاکت و زخمی شدن دست‌کم ۶ نظامی صهیونیست شد، تبریک گفت.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: عملیات الخلیل و دیگر عملیات‌های رزمندگان فلسطینی تأکید می‌کند که ملت فلسطین تا تحقق کامل حقوق خود به جهاد و مقاومت ادامه می‌دهد.

وزارت امور خارجه یمن از ملت فلسطین خواست تا برای مقابله با تجاوزات رژیم غاصب، یکپارچه و متحد در کنار یکدیگر بایستند.

علاوه بر یمن، کمیته های مقاومت فلسطین، جنبش های حماس، جهاد اسلامل، المجاهدین و حزب الله لبنان با صدور بیانیه ها و ارسال پیام هایی از عملیات استشهادی الخلیل استقبال کرده و آن را تبریک گفتند.

کد مطلب 6987369

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