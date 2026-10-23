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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

الزیدی: بستن مرزها با ایران به نفع عراق نیست

الزیدی: بستن مرزها با ایران به نفع عراق نیست

نخست‌وزیر عراق با بیان اینکه بستن مرزها به نفع ایران و عراق نیست، اذعان کرد که بستن مرزها با ایران به معنای این است که عراق خود را به لحاظ اقتصادی محاصره کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نخست وزیر این کشور تأکید کرد که بستن مرزهای عراق و ایران نه به نفع ایران است نه به مصلحت عراق.

علی الزیدی طی سخنانی افزود: بستن مرزها با ایران به این معناست که خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم.

وی بار دیگر تأکید کرد: عراق در هیچ جنگی مشارکت نخواهد کرد و همواره نقطه تلاقی و گفت‌وگوی طرف‌ها باقی می‌ماند.

نخست وزیر عراق تأکید کرد: بحران منطقه‌ای با وجود تمام سناریوها و احتمالات، در نهایت باید با توافق پایان یابد.

علی الزیدی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: پرونده تحویل سلاح را با سه گروه تکمیل کردیم و برای تکمیل آن با چهار گروه دیگر در حال مذاکره هستیم.

وی تصریح کرد: تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت باقی نخواهد ماند. انحصار سلاح در دست دولت تصمیمی نهایی و بازگشت‌ناپذیر است.

نخست وزیر عراق همچنین ادعا کرد که یک نظامی آمریکایی حتی به عنوان مستشار نظامی در عراق حضور ندارد.

کد مطلب 6987380

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