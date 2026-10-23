الزیدی: بستن مرزها با ایران به نفع عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نخست وزیر این کشور تأکید کرد که بستن مرزهای عراق و ایران نه به نفع ایران است نه به مصلحت عراق.

علی الزیدی طی سخنانی افزود: بستن مرزها با ایران به این معناست که خودمان را از نظر اقتصادی محاصره کنیم.

وی بار دیگر تأکید کرد: عراق در هیچ جنگی مشارکت نخواهد کرد و همواره نقطه تلاقی و گفت‌وگوی طرف‌ها باقی می‌ماند.

نخست وزیر عراق تأکید کرد: بحران منطقه‌ای با وجود تمام سناریوها و احتمالات، در نهایت باید با توافق پایان یابد.

علی الزیدی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: پرونده تحویل سلاح را با سه گروه تکمیل کردیم و برای تکمیل آن با چهار گروه دیگر در حال مذاکره هستیم.

وی تصریح کرد: تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷، هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت باقی نخواهد ماند. انحصار سلاح در دست دولت تصمیمی نهایی و بازگشت‌ناپذیر است.

نخست وزیر عراق همچنین ادعا کرد که یک نظامی آمریکایی حتی به عنوان مستشار نظامی در عراق حضور ندارد.