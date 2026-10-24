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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۷

مقاومت عراق خبر داد؛

نقض حریم هوایی عراق توسط پایگاه‌های دشمن در اردن

نقض حریم هوایی عراق توسط پایگاه‌های دشمن در اردن

با تداوم تجاوزات آمریکا علیه حریم هوایی عراق، مقاومت این کشور از نقض حاکمیت عراق انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت عراق اعلام کرد که دشمن به نقض حریم هوایی این کشور با استفاده از پایگاه های خود در اردن ادامه می دهد.

به تازگی نیز اخباری از تجاوز جنگنده های آمریکایی و صهیونیستی به حریم هوایی عراق منتشر شده بود که خشم شخصیت های مطرح این کشور را برانگیخت.

مقاومت عراق پیشتر نیز اعلام کرده بود که چهار مورد نقض حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های آمریکایی ثبت شده است.

این در حالی است که با وجود تداوم تجاوزات آمریکا، این کشور به شدت به دنبال خلع سلاح مقاومت به بهانه خروج از عراق است.

عراق در می ۲۰۲۶ با ارسال نامه ای خطاب به سازمان ملل از ثبت ۱۰۷ مورد نقض حریم هوایی این کشور از سمت حریم هوایی اردن خبر داده بود.

کد مطلب 6987537

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