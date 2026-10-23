پناهیان: بندگی خدا باید در زندگی روزمره جریان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان شامگاه جمعه در مراسم شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در رشت در بقعه خواهران امام رضا(ع) رشت با اشاره به جایگاه بندگی در آموزه‌های دینی اظهار کرد: پرستش و بندگی خداوند از امور جدی دین است و باید در زندگی روزمره جریان داشته باشد.

وی با بیان اینکه دین‌داری تنها به تقدیس پروردگار محدود نمی‌شود، افزود: اصل دین، پرستش خداوند و نپذیرفتن پرستش و تبعیت از غیر اوست.

این کارشناس دینی با اشاره به مفهوم عبارت «لا اله الا الله» تصریح کرد: اله به معنای کسی است که انسان به او پناه می‌برد، از او کمک می‌گیرد، از او اطاعت می‌کند و مدیریت خویش را به او می‌سپارد.

پناهیان با بیان اینکه بندگی خداوند بر حکمت، محبت و نیاز انسان به پروردگار استوار است، گفت: انسان باید مدیریت زندگی خود را به خداوند بسپارد و وحدانیت رب را بپذیرد.

وی با اشاره به پیامدهای تبعیت از حاکمان ظالم افزود: اگر کسی دیگری را به جای خداوند، صاحب اختیار خود قرار دهد، مطیع و فرمانبردار او خواهد شد و در این مسیر، انسان‌هایی که از زورگویی حاکمان ستمگر پیروی می‌کنند نیز مسئولیت دارند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به آیه ۳۱ سوره حج، بر ضرورت توحید و پناه بردن به خداوند تأکید کرد و گفت: در این آیه، انسان مشرک به کسی تشبیه شده است که از آسمان سقوط می‌کند و پرندگان او را می‌ربایند یا باد او را به مکانی دوردست می‌افکند.

وی با بیان اینکه بی‌خدایی به معنای معلق ماندن انسان در هواست، اظهار کرد: سرسپردگی به غیر خدا خطرناک است؛ مسئولانی که مردم را به این مسیر هدایت می‌کنند، از هر بمبی خطرناک‌تر هستند. از همین رو، سازش در برابر قدرت‌های ظالم به معنای پناه بردن به غیر خداست.

چرا حضرت زهرا(س) در مدینه تنها ماند؟

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا حضرت فاطمه زهرا(س) در مدینه تنها ماند، اظهار کرد: مردم آن دوران، نعمت عزت و کرامتی را که در دوران امیرالمؤمنین علی(ع) از آن برخوردار بودند، به‌درستی احساس نمی‌کردند.

وی افزود: مشکل آنان با امام علی(ع) صرفاً از سر کینه نبود، بلکه به این دلیل بود که به قدرت مدیریتی ایشان اعتماد نداشتند و زهد و مهربانی آن حضرت را نشانه‌ای از قاطعیت در اداره امور نمی‌دانستند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مردم جاهل نمی‌خواستند فردی مانند امام علی(ع)، که شبیه‌ترین فرد به پیامبر اسلام(ص) بود، پس از ایشان زمام امور را در دست بگیرد، گفت: آنان به دنبال فردی مستکبر بودند؛ زیرا به بردگی خو گرفته بودند.

پناهیان در پایان با اشاره به دعای «اللهم عجل لولیک الفرج» تصریح کرد: هنگامی که این دعا را می‌خوانیم، به معنای آن است که مدیریت پروردگار، پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) را پذیرفته‌ایم و تا زمان ظهور در این مسیر ایستادگی خواهیم کرد.