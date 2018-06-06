تقویت بندگی و عبادات نشانه مهم ولایت امیرالمؤمنین(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی طی سخنانی در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در تکیه حاج سید حسن قم با اشاره به اهمیت و فضیلت فوق العاده شب قدر که از هزار ماه برتر است، اظهار داشت: بر اساس روایات متعدد، ما در طول سال لحظات و دقایقی مهم‌تر و ارزشمندتر از لحظات و دقایق شب قدر نداریم و لذا باید خود را در این شب عزیز و بی همتا در مسیر کسب فیوضات بندگی خدای متعال آماده سازیم.

وی افزود: هر کس آمادگی ارتباط و اتصال بیشتر با خدا و عالم ملکوت را پیدا کند و از آن سو، علاقه خود به دنیا را قطع کند، بهتر می‌تواند به برکت مغفرت شب قدر، تحولی عظیم در زندگی خود پدید آورد، هر چند که قطع عُلقه به دنیا، در گفتار آسان است و در عمل و در مرحله ایجاد باور عمیق، امر سختی به شمار می‌رود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: شب قدر که شب مقدرات انسان است در واقع شب ولادت اصلی و حقیقی آدمی محسوب می‌شود؛ در واقع انسان در این شب با اختیار و اعمال و توجهات خود، ولادت جدیدی پیدا می‌کند که به آن ولادت اختیاری می‌گوییم.

افتخار می‌کنیم که شیعه امیرالمؤمنین(ع) هستیم

وی در ادامه ضمن تسلیت شهادت مظلومانه امیرالمؤمنین(ع) ابراز داشت: افتخار ما این است که شیعه و پیرو امیرالمؤمنین علی(ع) هستیم و اگر از ما به عنوان یک شیعه پرسیدند که چرا شما شیعه این آقا هستید باید در درجه اول پاسخ دهیم که این امر خداست و پیامبر اکرم(ص) نیز در روز غدیر به امر خدا، جانشین خویش که از سوی پروردگار تعیین شده بود را به آحاد مردم معرفی فرمود.

وی اضافه کرد: اساساً همه اوصیای رسول خدا(ص) از امیرالمؤمنین(ع) تا حضرت حجت(عج) را خدای متعال معرفی کرده و ما مفتخر هستیم تابع کسی شده‌ایم که او و اولاد طاهرینش را خداوند امام بر ما و وصی پیامبرش قرار داده است.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم ادامه داد: امام علی(ع) همه فضایل و کمالات را در خود داشته و آن چنان نزد خدای متعال، محبوب بوده است که تنها ایشان شایسته جانشینی بعد از پیامبر اکرم(ص) بوده‌اند و این که شخصیتی را خدای متعال برای امامت و هدایت امت پس از نبی مکرم برگزیده باشد بسیار فرق می‌کند با شرایطی که یک نفر در شورا و جمعی محدود انتخاب شده باشد.

وی افزود: اگر غیر از این باشد یعنی این که ما خداوند را نشناخته‌ایم چرا که همه کارهای پروردگار متعال بر اساس حکمت و علم و آگاهی صورت می‌گیرد؛ از این رو شکی وجود ندارد که پس از پیامبر(ص) هیچکس بالاتر از امیرالمؤمنین(ع) و حتی مساوی با ایشان برای جانشینی و خلافت نبوده است.

عبادت علی(ع)؛ فضیلتی بی همتا

آیت الله فاضل لنکرانی همچنین با بیان این که یکی از فضایل بسیار برجسته امیرالمؤمنین(ع)، عبادت حضرت می‌باشد، گفت: ما که خود را پیرو و شیعه امام علی(ع) می‌دانیم باید حقیقتاً ببینیم که نماز و عبادت ما در قیاس با عبادت مولای متقیان چگونه است و اصلاً عبادات ما این قابلیت را دارد که حتی با گوشه‌ای از عبادات امیرالمؤمنین(ع) تناسبی داشته باشد.

وی افزود: امام باقر(ع) در حدیثی بر این مسئله تأکید می‌فرمایند که کسی نمی‌تواند و قدرت آن را ندارد که عبادتی همچون امیرالمؤمنین(ع) به درگاه الهی انجام دهد.

وی با اشاره به این که بر اثر نماز بسیار و قرار دادن پیشانی بر روی خاک، پیشانی حضرت پینه بسته بود، گفت: خود امام علی(ع) درباره نماز شب می‌فرمایند از آن زمانی که از پیامبر(ص) شنیدم که نماز شب نور است و نباید توفیق آن را از دست داد، من نماز شبم را ترک نکردم حتی در سخت‌ترین شب‌های جنگ صفین.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان داشت: این عبادات را به غیر از حضرات معصومین(ع) ما در هیچ فرد دیگری نمی‌بینیم و حرف ما این است که کسانی که پس از رحلت پیامبر(ص) غاصبانه بر جایگاه ایشان نشستند، به راستی چنین عباداتی در مورد آن‌ها وجود داشته است؟

بیانی از امیرکلام در چرایی عبادت خداوند

وی افزود: مولای متقیان در جایی می‌فرمایند که من به خاطر ترس از جهنم و برای شوق بهشت، خدا را عبادت نکرده‌ام بلکه چون خداوند مستحق و شایسته عبادت است، این کار را کرده‌ام؛ در واقع حضرت در اوج درک معنای عبادت به ما یاد داده‌اند که خدای متعال را به خاطر خودش باید پرستید و نه به خاطر بهشت و جهنم؛ البته این جایگاه و مرحله رفیع را ما چندان نمی‌توانیم درک کنیم اما به تأسی از سیره حضرت باید در بندگی و عبادت خداوند بکوشیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: از این منظر شب قدر، بهترین فرصت است که ما تأمل و درنگی در نماز و عبادات خود داشته باشیم و ببینیم حقیقتاً اعمال و رفتار ما چقدر رنگ و بویی از سیره و سبک زندگی علوی دارد.

صوفی گری؛ بهانه‌ای برای تخریب شیعه و امیرالمؤمنین(ع)

وی خاطرنشان کرد: صوفیان دغلباز، دروغگو و دور از دین خدا، به اسم و بهانه عشق به مولا علی(ع) به دروغ می‌گویند که ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که دیگر نیازی به عبادت خدا و نماز خواندن نداریم و حال آن که ما اگر روایات تاریخی را بنگریم به خوبی متوجه می‌شویم اتفاقاً امام علی(ع) هر چه به پایان عمر شریفشان نزدیک‌تر می‌شدند، بیشتر به عبادت خدا و راز و نیاز با معبود می‌پرداختند و لذا این ادعای صوفیان، تناقض آشکاری با فرمایش و سیره امیرمؤمنان(ع) دارد.

آیت الله فاضل لنکرانی همچنین بیان داشت: از این حیث ما معتقدیم که صوفی گری، بهانه‌ای برای این بوده که شیعه و امیرالمؤمنین(ع) را در طول تاریخ تخریب کنند و لذا ما که می‌گوییم شیعه و محب حضرت هستیم باید نسبت به نماز و عبادات بسیار دقیق و مقید باشیم.

خود را در مسئله بندگی و عبادت تقویت کنیم

وی گفت: در واقع ما باید خود را در مسئله عبادت و بندگی بسیار قوی کنیم و این طور نباشد که حالا مثلاً پیش خودمان بگوییم من که به لطف خدا نمازم خوب است بلکه باید همواره بگوییم خدایا ما به خاطر این اعمال و عباداتمان در پیشگاه تو شرمنده هستیم اما شما لطف کنید و دستمان را بگیرید تا اندکی از حق مطلب را در این باره ادا کنیم.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع) خطاب به یاران و اصحابش می‌فرمود حتی یک قطره اشک از خوف خدا در نتیجه نماز و عبادات باعث می‌شود که روز قیامت چنین چشمی در پیشگاه خدا شاد باشد، آن زمانی که بسیاری از چشم‌های مردم گریان است.

وی گفت: ما در برخی روایات از اهل بیت(ع) داریم که با یک قطره اشک از خوف خدا، دریاهایی از آتش جهنم خاموش می‌شود؛ بنابراین شیعه و محب واقعی کسی است که همواره در نماز شب خود و عباداتش به درگاه الهی تضرع داشته باشد و هیچ‌گاه دست از استغفار برندارد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خاتمه سخنان خود با تأکید بر این که ما برای این که ولایت امیرالمؤمنین(ع) را در خود تقویت کنیم باید از حیث عبادات و نماز و بندگی کردن، خود را قوی کنیم، افزود: باید از امیرالمؤمنین(ع) به برکت این شب‌های عزیز بخواهیم که ما را در مسیر بندگی خدا و ثبات قدم در ولایت اهل بیت(ع) موفق بدارد و به خصوص توفیق عبادت خالصانه را به ما بدهد تا انشاالله در دنیا و آخرت سعادتمند باشیم.