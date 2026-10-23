به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی‌میرزایی عصر جمعه در حاشیه حضور خود در قم و شرکت در تشییع پیکر مرحوم سید احمد موسوی پدر سپهبد شهید موسوی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اولویت‌های دولت در شرایط جنگی اظهار کرد: حمایت از نیروهای مسلح و تأمین معیشت مردم، دو مأموریت اساسی دولت در شرایط کنونی است و مجموعه دولت با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، برای تحقق این اهداف تلاش می‌کند.



وی افزود: دولت از پیش از جنگ ۱۲ روزه، در جریان این جنگ و پس از آن، حمایت از نیروهای مسلح را در دستور کار داشته و همچنان از همه امکانات خود برای پشتیبانی از آنان استفاده می‌کند.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای روزمره مردم تصریح کرد: دولت به‌صورت شبانه‌روزی برای مدیریت شرایط اقتصادی، تسهیل زندگی مردم و کاهش دشواری‌های موجود تلاش می‌کند.



حاجی‌میرزایی با اشاره به فشارهای دشمن علیه کشور اظهار کرد: دشمن با تمام توان تلاش می‌کند ملت ایران را زمین‌گیر کند، اما مردم با حضور در صحنه و حمایت از کشور، همراهی خود را نشان داده‌اند.



وی ابراز امیدواری کرد: تلاش‌های مردم و نیروهای مسلح، با عنایت و فضل الهی، هرچه زودتر به پیروزی منتهی شود و نتیجه این پایداری، سربلندی جامعه ایران باشد.



نیازهای اساسی کشور به‌طور کامل تأمین شده است



رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نگرانی‌ها درباره محاصره دریایی و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز کشور گفت: با وجود فشارها و محدودیت‌های موجود، نیازهای مربوط به کالاهای اساسی به‌طور کامل تأمین شده است.



حاجی‌میرزایی افزود: حدود ۷۵ درصد واردات کشور از طریق بنادر جنوبی انجام می‌شود، اما با وجود محدودیت‌های ایجادشده در این مسیرها، میزان واردات تنها ۲۵ درصد کاهش یافته است.



وی ادامه داد: این وضعیت نشان‌دهنده تلاش فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و تجار برای شناسایی مسیرهای جایگزین و استمرار روند واردات کالاهای مورد نیاز کشور است.



رئیس دفتر رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موقعیت جغرافیایی ایران و برخورداری از همسایگان متعدد، ظرفیت‌های متنوعی برای تأمین نیازهای کشور فراهم کرده است و می‌توان از این ظرفیت‌ها برای تداوم واردات و جلوگیری از بروز اختلال گسترده استفاده کرد.



حاجی‌میرزایی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در مدیریت شرایط اقتصادی گفت: فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از راه‌های جایگزین و ظرفیت‌های منطقه‌ای، در مسیر تأمین نیازهای داخلی و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.