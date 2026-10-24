به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی اعلام کرد: رئیسجمهور ایران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که روز سهشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) برگزار خواهد شد، به مسکو سفر خواهد کرد.
وی افزود: هم اکنون در حال برنامه ریزی جزئیات این سفر هستیم.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد: پزشکیان سهشنبه به روسیه سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی اعلام کرد: رئیسجمهور ایران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که روز سهشنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) برگزار خواهد شد، به مسکو سفر خواهد کرد.
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