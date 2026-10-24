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۲ آبان ۱۴۰۵، ۵:۰۲

جلالی: پزشکیان سه‌شنبه به روسیه سفر می‌کند

جلالی: پزشکیان سه‌شنبه به روسیه سفر می‌کند

سفیر ایران در روسیه اعلام کرد: پزشکیان سه‌شنبه به روسیه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی اعلام کرد: رئیس‌جمهور ایران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که روز سه‌شنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) برگزار خواهد شد، به مسکو سفر خواهد کرد.

وی افزود: هم اکنون در حال برنامه ریزی جزئیات این سفر هستیم.

کد مطلب 6987499

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