به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی اعلام کرد: رئیس‌جمهور ایران به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز که روز سه‌شنبه ۵ آبان (۲۷ اکتبر) برگزار خواهد شد، به مسکو سفر خواهد کرد.



وی افزود: هم اکنون در حال برنامه ریزی جزئیات این سفر هستیم.