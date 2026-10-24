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۲ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۳

تشریح عوامل بالقوه بروز مسمومیت و راه های پیشگیری

تشریح عوامل بالقوه بروز مسمومیت و راه های پیشگیری

رئیس سازمان غذا و دارو، با عنوان این مطلب که مسمومیت‌ها ممکن است در محیط خانه، محل کار، طبیعت یا جریان فعالیت‌های روزمره رخ دهند؛ به اهمیت پیشگیری از بروز مسمومیت ها پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، عنوان داشت: حفاظت از سلامت و جان انسان‌ها در برابر مسمومیت‌ها، مستلزم شناخت عوامل خطر، تقویت فرهنگ پیشگیری و آمادگی برای اقدام صحیح و به‌موقع در شرایط اضطراری است.

وی افزود: مسمومیت‌ها ممکن است در محیط خانه، محل کار، طبیعت یا جریان فعالیت‌های روزمره رخ دهند و پیامدهای آنها، از عوارض گذرا تا آسیب‌های جدی و تهدیدکننده حیات، متغیر باشد. ازاین‌رو، شناخت منابع خطر و آگاهی از راهکارهای پیشگیری، بخش مهمی از برنامه‌های حفاظت از سلامت عمومی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: داروها، مواد شیمیایی خانگی و صنعتی، سموم دفع آفات، مواد مخدر و روان‌گردان، الکل‌های سمی، مواد غذایی آلوده، قارچ‌ها و گیاهان سمی و همچنین گزش جانوران سمی، از جمله عوامل بالقوه ایجاد مسمومیت هستند که هر یک به آگاهی‌رسانی متناسب و رعایت اصول ایمنی نیاز دارند.

پیرصالحی تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از مسمومیت‌ها با اقداماتی مانند نگهداری ایمن داروها و مواد شیمیایی، استفاده صحیح از سموم، توجه به هشدارهای ایمنی، خودداری از مصرف خوراکی‌های ناشناخته و آموزش کودکان و خانواده‌ها قابل پیشگیری است. افزایش آگاهی درباره نشانه‌های خطر و شیوه صحیح برخورد با حوادث نیز می‌تواند در کاهش عوارض و پیامدهای مسمومیت مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی خود، از جمله مرکز ملی اطلاع‌رسانی داروها و سموم، ارتقای آگاهی عمومی، توسعه آموزش‌های پیشگیرانه و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و مشاوره‌های تخصصی را دنبال می‌کند. با این حال، کاهش موارد مسمومیت نیازمند مشارکت هماهنگ نظام سلامت، مراکز آموزشی، رسانه‌ها، خانواده‌ها و سایر بخش‌های مرتبط است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به شعار امسال هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با عنوان «از شناخت خطر تا اقدام به‌موقع؛ برای پیشگیری از مسمومیت» تأکید کرد: آگاهی زمانی به حفاظت مؤثر از سلامت منجر می‌شود که در رفتارهای روزمره و نحوه مواجهه با حوادث نیز نمود پیدا کند. در صورت بروز یا احتمال مسمومیت، پرهیز از درمان‌های خودسرانه، دریافت فوری راهنمایی تخصصی و مراجعه به خدمات اورژانسی در شرایط ضروری، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

پیرصالحی، ابراز امیدواری کرد با استمرار آموزش و اطلاع‌رسانی علمی و همکاری همه ارکان جامعه، زمینه کاهش حوادث ناشی از مسمومیت و ارتقای ایمنی و سلامت هم‌وطنان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6987524
حبیب احسنی پور

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