به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران در صبح روز شنبه ۲ آبان خبر داد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی نیا در پایان بیان کرد: همچنین در آزادراه ساوه-تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام و در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.