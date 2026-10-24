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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۸

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در بخش‌هایی از آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران و ساوه-تهران و محور شهریار-تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای مواصلاتی منتهی به تهران در صبح روز شنبه ۲ آبان خبر داد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، در آزادراه قزوین-کرج-تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

قلی نیا در پایان بیان کرد: همچنین در آزادراه ساوه-تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام و در محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

کد مطلب 6987598
مهسا حيدری توچائی

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