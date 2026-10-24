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۲ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۶

حکم فقهی تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای با تکیه بر آیات قرآن

حکم فقهی تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای با تکیه بر آیات قرآن

چهارمین کرسی علمی ترویجی مرکز تحقیقات نورالرضا(ع) با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان، با موضوع «بررسی حکم تولید و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای با تکیه بر آیات قتال» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تحول ابزارهای نبرد و ظهور تسلیحات هسته‌ای، پرسش‌های تازه‌ای را در حوزه فقه جهاد درباره احکام تولید، تهدید بازدارنده و به‌کارگیری این تسلیحات مطرح کرده است؛ موضوعی که در چهارمین کرسی علمی ترویجی مرکز تحقیقات نورالرضا(ع) با تکیه بر آیات قتال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مسعود امیری‌مقدم به‌عنوان ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ علیرضا عابدی سرآسیا و دکتر بلال شاکری، دیدگاه‌های ارائه‌شده را نقد و بررسی می‌کنند. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ ابوالفضل میرحسینی مدیریت این جلسه علمی را بر عهده دارد.

این کرسی علمی ترویجی روز دوشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵، برابر با ۱۵ جمادی‌الاول ۱۴۴۸، ساعت ۱۲:۱۵ در مدرسه علمیه نورالرضا(ع)، سطح ۲ و ۳، اتاق جلسات مرکز تحقیقات نورالرضا(ع) در مشهد برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت مجازی در این نشست، در ساعت مقرر از طریق نشانی https://nr.lms2.hozehkh.com/ws/korsi55 وارد جلسه شوند.

نشانی محل برگزاری: مشهد، خیابان امام خمینی(ره)، پلاک ۱۴، بازارچه سراب، سراب ۱۰، شهید علاقه‌بند حسینی ۷.

کد مطلب 6987620
سیده فاطمه سادات کیایی

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