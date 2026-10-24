۳ کشته در تصادف پژو با تریلی در محور ویس به شیبان

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: این حادثه ساعت ۲:۱۲ بامداد شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، مقابل شرکت پایا صنعت رخ داد و بلافاصله دو کد عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس ویس و شیبان به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، خودروی پژو با سرعت غیرمطمئنه به‌شدت با قسمت عقب تریلی برخورد کرد.

احمدی بلوطکی در تشریح جزئیات گفت: یکی از جان‌باختگان هنگام رسیدن عوامل اورژانس فاقد علائم حیاتی بود اما با توجه به شرایط انجام عملیات احیا، اقدامات احیای قلبی‌ریوی توسط یکی از کدهای عملیاتی حاضر در صحنه آغاز و هم‌زمان او به بیمارستان نفت منتقل شد؛ با این حال متأسفانه با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، بازگشت علائم حیاتی حاصل نشد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی ایمن، به‌ویژه هنگام نزدیک‌شدن به وسایل نقلیه سنگین، از هرگونه عجله و رانندگی پرخطر خودداری کنند.

وی بیان کرد: یک لحظه غفلت در رانندگی می‌تواند به بهای از دست رفتن جان انسان‌ها تمام شود؛ با رعایت قوانین و رانندگی مسئولانه، حافظ جان خود و دیگران باشیم.

احمدی بلوطکی در پایان گفتگو تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.